美國去年新車銷量上看1580萬輛 有望創5年來新高

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-04 01:00

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根據外媒周五 (3 日) 報導，在庫存補充和更高激勵措施推動下，2024 年美國新車銷量有望升至 5 年來新高。分析師預測，去年美國新車銷量將突破 1,580 萬輛，並且創下自 2019 年以來新高，其中通用汽車將成功衛冕，再度登上銷量冠軍寶座。

Cox Automotive 的高級經濟學家 Charlie Chesbrough 表示：「2024 年，新車市場經歷了動蕩的一年，但預估將以強勁的表現收官。」

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分析預測，通用汽車 (GM-US) 將成功衛冕，連續兩年實現銷售第一，今年的銷售額將接近 270 萬輛。通用汽車財務長 Paul Jacobson 稱，這得歸功於「非常」有韌性的消費者的支持。

Stellantis 的第三季報告顯示，2024 年是該公司特別艱難的一年，其旗下原本「廣受歡迎」的 Ram、Jeep 和 Dodge 品牌的銷量均有所下降。分析認為，這是其採取激進的定價策略所產生的後果，也導致了該公司前執行長的突然離職。

對特斯拉來說，由於產品線逐漸老化，以及來自外國市場的競爭加劇，該公司的銷售成長放緩。數據顯示，特斯拉 2024 年全年共生產純電動車約 177.3 萬輛，交付約 179 萬輛汽車，低於 2023 年交付的 180 萬輛，不及分析師預期，年銷售量逾 10 年來首次下滑。

不過，Cox 仍預估美國電動車的銷量將接近 130 萬輛，約占所有新車購買量的 8%，較 2023 年 7.6% 的占比略有上升。

分析認為，第四季可能會有更多的消費者選擇電動車，以獲取電動車稅收抵免的優惠，尤其川普上任後，可能會兌現其撤銷的電動車激勵政策以及增加進口關稅的「承諾」。在該種情況下，2025 年及以後的汽車銷售也會受到影響。