美國郵政恢復接收中港包裹

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-05 21:30

‌



美國郵政 (USPS) 周三 (5 日) 表示恢復接收來自中國內地和香港的入境郵件和包裹。幾個小時前，美國郵政剛暫停了這兩個地區的郵件和包裹服務。

該機構在其網站上發布的一份通知中寫道：「美國郵政和海關及邊境保護局正在密切合作，為新的中國關稅實施有效的收集機制，以確保對包裹遞送的干擾最小。」

‌



美國郵政昨日晚間宣布，將停止接受來自中國和香港郵政的包裹，「直到另行通知」。根據周三最新聲明，美國郵政即刻起恢復接收中港包裹。

這一舉措是在美國總統川普於上周六對中國商品徵收額外 10% 的稅率後作出的，這是他對中國的主要 3 大貿易夥伴進行的新一輪關稅的部分內容。川普於本周一同意將對加拿大和墨西哥徵收 25% 關稅的計畫延遲 30 天。

作為關稅的一部分，川普還關閉了一個近一個世紀的貿易漏洞，即「小額豁免」(de minimis)，該漏洞允許出口商將價值低於 800 美元的包裹免稅運往美國。外界普遍預估，「小額豁免」取消將影響中國新興電商 Temu 和 Shein。這兩家公司一直依賴「小額豁免」，並憑藉其便宜的衣物、家具和電子產品，迅速在美國市場上走紅。

美國海關與邊境保護局 (CBP) 表示，去年處理了超過 13 億個「小額豁免」包裹。根據美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會 (House Select Committee on the Chinese Communist Party)2023 年的一份報告，Temu 和 Shein「可能占據」進口美國的 30% 以上的「小額豁免」包裹，且「可能接近一半」的來自中國的「小額豁免」包裹來自這兩家公司。

隨著電子商務的興起以及低價包裹的湧入，美國國會在 2016 年將「小額豁免」門檻從 200 美元提高至 800 美元。