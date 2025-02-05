鴻海有機會？傳退出跟本田合併計畫 日產股價瀉快5% 本田應聲飆12%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-05 15:20

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多家日本媒體周三 (5 日) 援引消息人士報導，日產與本田正考慮取消合併談判，放棄整合計畫，日產股價聞訊暴跌 4.87%，收在每股 387 日元，本田則應聲飆漲 12%，終場仍收高 8.19% 至每股 1500 日元。

知情人士透露，雙方曾就採用控股方式進行協商，但在統合比例等條件上未能達成共識。本田曾提出讓日產成為其子公司的方案，但由於日產內部出現強烈反對，最終決定中止協商。

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由於在美中等主要市場經營狀況大幅下滑，去年 12 月本田與日產達成基本協定，開始就業務整合進行討論和考慮。按原定計畫，雙方打算在 2026 年 8 月前成立合資公司並上市，屆時本田和日產將退市，但仍會作為子公司保留品牌在合資公司內獨立運營。雙方隨後開始討論合併協議框架。

《時事通訊社》與《日本時報》等日媒報導，過去幾周，本田與日本一直在針對合併進行談判。雙方創建全球第三大車廠的計畫自去年 12 月首次宣布以來，談判一直斷斷續續，雙方曾承諾在今年 1 月底提出合併協議框架，但近來將該時程表推遲了好幾個星期。

知情人士也透露，持有日產 36% 股份的法國車廠雷諾上月底派代表前往日本表達對合併案的擔憂。

目前，日產和本田官方尚未就停止合併消息表態。

東海東京情報實驗室高級分析師杉浦誠二表示，本田與日產股價走勢顯示市場開始傾向於本田的收購要約。「若成立聯合控股公司談判失敗，替代方案更有可能是將日產變成全資子公司，股價可能進一步上漲。」

杉浦誠二還說：「如果與本田合併的計劃徹底失敗，那麼人們將對此前曾表達收購日產興趣的鴻海提出的收購計畫更加期待。」

瑞穗證券信貸分析師高田健今日也出具研究報告指出，他最初估計合併破局可能性在四成至五成左右，但近來一系列報導將這一機率提升至 70% 左右。

另據《共同社》報導，知情人士透露，本田的強勢表現也顯示陷入困境的日產目前仍未展現出自身能扭轉營運的能力。

事實上，同樣對合併後主導權問題抱有懷疑態度的還有三菱汽車，也持股日產的三菱在去年 12 月未直接表態將隨著日產共同加入全新合資公司。知情人士上月便透露，三菱正考慮不加入日產與本田的合併計畫。