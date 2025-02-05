美1月小非農就業超預期新增18.3萬人 創去年10月以來新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-05 21:21

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美國周三 (5 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，今年 1 月民間企業就業人數經季節調整後增加 18.3 萬人，創去年 10 月以來最大增幅，遠超經濟學家預期的 14.8 萬人，也高於去年 12 月修正後的 17.6 萬人。數據凸顯就業市場穩定，進一步壓縮聯準會 (Fed) 降息空間。

美 1 月小非農就業超預期新增 18.3 萬人，創去年 10 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

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分析指出，報告再次確認美國就業市場仍以健康的步伐擴張。儘管職缺減少和薪資成長放緩表明勞動力市場正在經歷一定程度的調整，但雇主仍在招聘，裁員情況仍然較少。

在薪資方面，在職員工薪資年增 4.7%，比 12 月增加 0.1 個百分點。

儘管小非農的整體數據超出預期，但內部數據顯示勞動市場呈現不平衡的情況。所有的就業成長來自於服務業，服務業新增 19 萬就業人口，而商品生產行業則減少 6 千人。

儘管小非農的整體數據超出預期，但內部數據顯示勞動市場呈現不平衡的情況。(圖：ZeroHedge)

其中貿易、交通運輸和公用事業是成長最多的行業，新增 5.6 萬就業人數、休閒和飯店業緊隨其後，增加 5.4 萬人，教育和健康服務新增 2 萬 人。然而，製造業則減少 1.3 萬人。

調查顯示，1 月製造業就業情況冷清。(圖：ZeroHedge)

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「我們迎來 2025 年的強勁開端，但這掩蓋勞動市場的二分化現象。」他指出，面向消費者的行業推動招聘，而在商業服務和生產領域的就業成長較弱。