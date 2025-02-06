美1月ISM非製造業指數降至52.8 物價壓力減弱

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-06 00:01

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美國供應管理協會 (ISM) 周三 (5 日) 公布數據顯示，1 月服務業活動擴張速度放緩，當月非製造業指數降至 52.8，遠低市場預期的 54.2，也不及小幅下修後前值 54；其中一項衡量訂單的指標降至 7 個月低點，表明美國經濟中最大部分略微失去動力，不過有助抑制物價上漲。

美 1 月 ISM 非製造業指數降至 52.8，服務業擴張速度降溫。(圖：ZeroHedge)

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美國 1 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)

商業活動生產指數報 54.5，前值 58.0

新訂單指數報 51.3，前值 54.4

僱傭指數報 52.3，前值 51.3

供應商交貨指數報 53.0，前值 52.5

存貨指數報 47.5，前值 49.4

價格指數報 60.4，前值 64.4

未完成訂單指數報 44.8，前值 44.3

新出口訂單指數報 52.0，前值 50.1

進口指數報 49.8，前值 50.7

庫存景氣指數報 53.5，前值 53.4

圖：ISM

觀察報告細項，新訂單指數從去年 12 月的 54.4 降至今年 1 月的 51.3，創下去年 6 月以來新低，這是過去 4 個月需求成長放緩的第三個月。該數據下滑表明，隨著一些美國民眾在高生活成本的背景下勒緊褲腰帶，未來幾個月商業活動可能會放緩。

1 月新訂單指數下滑，價格指數也降溫。(圖：ZeroHedge)

不過新訂單指數下滑幫助物價指數自去年 12 月的 64.4 降至今年 1 月的 60.4，緩解通膨升溫的擔憂。這對聯準會 (Fed) 來說是個充滿希望的跡象，因為近幾個月來通膨往 2% 目標邁進的進度停滯不前。

另一方面，隨著川普對美國貿易夥伴祭出關稅和驅逐非法移民，可能讓通膨前景更加不明確，有經濟學家警告這些舉動可能會提高物價。

就業方面，僱傭指數從去年 12 月的 51.3 升至今年 1 月的 52.3，顯示就業情況有所改善，不過該指數並不能很好的預測服務業就業人數。接下來周五 (7 日) 即將揭曉的 1 月非農才是重點。

ISM 服務業商業調查委員會主席 Steve Miller 聲明表示：「許多受訪者強調，惡劣的天氣狀況影響業務水準和生產。就像上個月一樣，多數受訪者也提到美國政府潛在關稅行動相關的準備或擔憂；然而，幾乎沒有提及當前業務影響。」

與此同時，標普全球 (S&P Global) 同日公布的 1 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值升至 52.9，略高市場預期和初值的 52.8，不過低於去年 12 月的 56.8；去年 12 月綜合 PMI 終值升至 52.7，高於市場預期與初值的 52.4，低於去年 12 月前值 55.4。

1 月服務業 PMI 終值報 52.9，遠低去年 12 月的 56.8。(圖：ZeroHedge)