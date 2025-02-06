美1月ISM非製造業指數降至52.8 物價壓力減弱
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-06 00:01
美國供應管理協會 (ISM) 周三 (5 日) 公布數據顯示，1 月服務業活動擴張速度放緩，當月非製造業指數降至 52.8，遠低市場預期的 54.2，也不及小幅下修後前值 54；其中一項衡量訂單的指標降至 7 個月低點，表明美國經濟中最大部分略微失去動力，不過有助抑制物價上漲。
美國 1 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)
- 商業活動生產指數報 54.5，前值 58.0
- 新訂單指數報 51.3，前值 54.4
- 僱傭指數報 52.3，前值 51.3
- 供應商交貨指數報 53.0，前值 52.5
- 存貨指數報 47.5，前值 49.4
- 價格指數報 60.4，前值 64.4
- 未完成訂單指數報 44.8，前值 44.3
- 新出口訂單指數報 52.0，前值 50.1
- 進口指數報 49.8，前值 50.7
- 庫存景氣指數報 53.5，前值 53.4
觀察報告細項，新訂單指數從去年 12 月的 54.4 降至今年 1 月的 51.3，創下去年 6 月以來新低，這是過去 4 個月需求成長放緩的第三個月。該數據下滑表明，隨著一些美國民眾在高生活成本的背景下勒緊褲腰帶，未來幾個月商業活動可能會放緩。
不過新訂單指數下滑幫助物價指數自去年 12 月的 64.4 降至今年 1 月的 60.4，緩解通膨升溫的擔憂。這對聯準會 (Fed) 來說是個充滿希望的跡象，因為近幾個月來通膨往 2% 目標邁進的進度停滯不前。
另一方面，隨著川普對美國貿易夥伴祭出關稅和驅逐非法移民，可能讓通膨前景更加不明確，有經濟學家警告這些舉動可能會提高物價。
就業方面，僱傭指數從去年 12 月的 51.3 升至今年 1 月的 52.3，顯示就業情況有所改善，不過該指數並不能很好的預測服務業就業人數。接下來周五 (7 日) 即將揭曉的 1 月非農才是重點。
ISM 服務業商業調查委員會主席 Steve Miller 聲明表示：「許多受訪者強調，惡劣的天氣狀況影響業務水準和生產。就像上個月一樣，多數受訪者也提到美國政府潛在關稅行動相關的準備或擔憂；然而，幾乎沒有提及當前業務影響。」
與此同時，標普全球 (S&P Global) 同日公布的 1 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值升至 52.9，略高市場預期和初值的 52.8，不過低於去年 12 月的 56.8；去年 12 月綜合 PMI 終值升至 52.7，高於市場預期與初值的 52.4，低於去年 12 月前值 55.4。
標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「服務業在 2025 年初放緩，與去年年底的強勁成長相比，活動水準的成長速度有所放緩。綜合考慮製造業及服務業 PMI 調查，美國 1 月經濟成長 (GDP) 折合年率可望達 1.6%。相較之下，2024 年第四季的 GDP 成長率有望為 2.4%，官方數據目前預估第四季 GDP 將成長 2.3%。」
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