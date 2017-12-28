維護散戶？東京證交所呼籲監管日本「暗池」

據《彭博》報導，東京證券交易所證券策略總監大冢剛，正積極的請求日本監管會查明近期「暗池」的使用率。他發現，雖然 2016 年總暗池交易量只佔東京證交所總交易額的 5%，然而，較 2011 年相比已翻倍成長。

「暗池」(或黑池) Dark Pool 簡介 暗池是個無透明度 (無須公佈訊息) 、指定人士或組織場外交易 (不在眾人可交易的證券交易所) 金融產品的地方。用途為交易雙方都不想因龐大交易量而對市場造成波動。 但因為無透明度容易產生利益輸送與衝突。於暗池執行買賣證券無須分批次買賣，交易額及成交量也不會在執行完前反應在市場波動上。

然而，大冢剛也不一定完全的在維護散戶投資人的權益，美國及歐洲的證券交易所公司也都向其金融監管會提出類似的要求，維護他們證券交易費用的市佔率。東京證交所佔日本國內股證券交易量的 90%，而美國則擁有近 12 間證交所及十幾間暗池。

野村策略總監大崎禎一提道，大眾投資人 (散戶) 會評估是否在交易時獲取到最優的交易價格，而證券交易所也希望大單可以在不影響市場波動的情況下處理完。

大冢剛認為，日本暗池的佔比在 5 年內可達 7%，同時也提道日本多間暗池訊息都未做公佈。

目前全球前五大證券交易所為第 1 名的紐約證券交易所 NYSE、第 2 名的納斯達克 Nasdaq、第 3 名日本證券交易所 JPX、第 4 名倫敦證券交易所 LSE、及第 5 名的上海證券交易所 SSE。