川普關稅對日系車商的影響 日產最為脆弱

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-05 01:30

‌



根據路透周二 (4 日) 報導，美國總統川普可能對加拿大和墨西哥徵收 25% 的關稅，而這一政策對日系車商，尤其是日產汽車 (Nissan) 的影響，可能是最為嚴重的。儘管川普已同意暫停該政策 30 天，但如果關稅最終落實，對日產將造成重大損害，尤其是在日產努力重整並與本田進行合併談判的背景下。

美國是日產的最大市場，而豐田 (Toyota) 和本田 (Honda) 也在美國市場有強大銷售占比。這 3 家日本車企的許多熱門車型均在加拿大或墨西哥生產，因此如果關稅實施，將對所有車商造成重大影響。然而，豐田和本田相對準備得更好，因為它們在財務上更為穩健，並且能夠將部分關稅成本轉嫁給消費者。

‌



日產的情況則較為嚴峻。日產的美國市場銷量中，大約 27% 來自墨西哥，相比之下，本田為 13%，豐田為 8%。日產的很多車型，像是 Sentra 和 Kicks，主要面向對價格敏感的消費者，這些車型若價格上漲，可能會遭遇較大銷售壓力。

如果關稅政策持續，日產的經營可能面臨重大損失。分析師指出，日產可能需要通過提高價格、減少生產或將部分墨西哥製造的車輛銷往其他市場 (如巴西) 來應對。然而，這些措施並不能完全緩解影響，尤其是對成本敏感的消費者而言，價格上漲可能直接影響購買決策。

對日產而言，這一政策可能對其與本田的合併計畫產生負面影響。兩家公司計劃在 2026 年之前達成合併，但川普的關稅政策使得這一計畫更加複雜。本田執行長表示，日產的重組是合併的先決條件，而本田並非要救助日產。