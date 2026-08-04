鉅亨網編譯許家華 2026-08-05 05:13

國際油價周二 (4 日) 連續第二個交易日重挫，市場因美國、伊朗與阿曼談判傳出進展，以及卡達持續斡旋中東衝突，預期荷姆茲海峽原油運輸可望逐步恢復，帶動地緣政治風險溢價快速降溫，布蘭特與西德州原油雙雙跌至三周低點。

布蘭特原油期貨收跌 4.41 美元，跌幅 5.3%，收在每桶 79.36 美元，創 7 月 13 日以來最低收盤價；美國西德州中級原油 (WTI) 期貨收跌 4.57 美元，跌幅 5.7%，收在每桶 75.77 美元，同樣創下近三周新低。

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美國國務卿 Marco Rubio 周二表示，美國、伊朗與阿曼就增加荷姆茲海峽船舶通行量的協商已有進展，但最終協議仍未敲定。

稍早，美國財政部長 Scott Bessent 則表示，美伊有望最快於周二或周三就重新開放荷姆茲海峽達成協議。

卡達外交部發言人 Majed al-Ansari 也指出，各方透過外交途徑結束中東衝突的努力仍持續進行。卡達王室辦公室表示，卡達元首與美國總統川普已討論如何降低區域緊張情勢，以及縮小美伊雙方立場分歧。

另一方面，美國國務院發言人表示，由美國促成的新一輪以色列與黎巴嫩談判已於周二展開，並將持續至周四。

XS.com 業務發展主管 Simon-Peter Massabni 表示，自美國上月恢復空襲伊朗以來，原油價格一直包含相當程度的地緣政治風險溢價，而目前市場對外交解決方案的期待，正逐步消除這部分溢價。

他表示，若美伊談判取得實質進展，市場將進一步降低對原油供應中斷的預期，原油價格中的地緣政治風險溢價仍有進一步下降空間。

雖然油價收盤大跌，但市場盤中一度縮減跌幅。原因是有伊朗高層消息人士向媒體透露，德黑蘭希望在與阿曼討論重啟荷姆茲海峽方案時，取得對進入海峽船舶的管理權，並掌握離港船舶動態，必要時保留介入權力。

市場人士指出，荷姆茲海峽仍是全球能源供應最關鍵的戰略水道。伊朗戰爭爆發前，全球約五分之一的原油及天然氣供應均需經由該海峽運輸，因此任何政策變化都可能牽動全球能源市場。

中東航運情況目前仍未明顯改善。澳盛銀行 (ANZ) 分析師指出，波斯灣原油出口依舊承受壓力，荷姆茲海峽船舶通行量雖較先前極低水準略有回升，但改善幅度有限，伊朗持續攻擊商船仍限制能源出口。

航運數據也顯示，本周初荷姆茲海峽及曼德海峽 (Bab el-Mandeb) 兩大重要航道的船舶流量與前一周相比幾乎沒有變化。

由於航運受阻，中東多國已大幅削減原油產量。沙烏地阿拉伯國家石油公司沙烏地阿美 (Aramco) 表示，自今年 2 月伊朗戰爭爆發以來，全球市場累計已損失超過 26 億桶原油供應。

市場仍密切關注後續外交發展。高盛集團 (GS-US) 預估，在美伊是否達成新協議、或中東軍事衝突是否進一步升級明朗化之前，布蘭特原油價格將維持每桶 80 至 90 美元區間震盪。