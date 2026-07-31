鉅亨網編譯許家華 2026-08-01 06:41

國際油價週五 (31 日) 收高逾 1%，並創下自 3 月以來最強單月表現。布蘭特原油期貨 (Brent) 收漲 1.09 美元或 1.2%，報每桶 90.12 美元；美國西德州原油期貨 (WTI) 收漲 1.08 美元或 1.3%，報每桶 84.67 美元。7 月期間，布蘭特累計上漲 24%，WTI 上漲 21%。

市場走強主因為伊朗戰事持續擾亂全球原油運輸。自 2 月 28 日衝突爆發以來，霍姆茲海峽航運明顯受阻，該水道過去承載全球約五分之一原油與天然氣運輸，導致中東每日數百萬桶供應受影響。

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伊朗方面已大幅限制該海峽通行，並傳出革命衛隊曾阻止兩艘油輪通過，另有四艘改道。Fars News Agency 報導指出，事件發生後航運明顯減少。Kpler 數據顯示，週五仍有兩艘超大型油輪通過，但整體流量偏低。

同時，葉門胡塞武裝威脅紅海南端的曼德海峽航運，使沙烏地阿拉伯等國替代出口路線面臨風險。週四仍有 29 艘商品船通過該水道。

SEB Research 分析師 Ole Hvalbye 指出，市場已從「交易戰爭」轉向「交易航運數據」，顯示投資人更關注實際供應流動。

地緣政治風險溢價持續支撐油價。研究機構 Gelber & Associates 指出，霍姆茲海峽等關鍵節點的風險溢價仍然存在，同時美國原油庫存降至多年低點。美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，美國商業原油庫存已降至 2018 年以來最低水準。

此外，埃及達米埃塔港兩艘天然氣船遭無人機攻擊起火，也加劇市場對蘇伊士運河航運安全的擔憂。沙烏地阿拉伯則表示正尋求主導聯盟，以強化曼德海峽、紅海與亞丁灣防務合作。

供應面方面，哈薩克 Tengizchevroil 已恢復經喬治亞巴統港出口原油，為 3 月以來首次。美國 5 月原油產量較 4 月歷史高點下降約 2%，但出口連續第二個月創新高。

然而，高油價也抑制需求。EIA 數據顯示，美國 5 月原油與石油產品需求下降逾 3.5%，至約 2007 萬桶 / 日，為 2025 年 3 月以來最低。

供應前景方面，Baker Hughes 報告顯示，美國能源企業本週連續第六週增加鑽井平台，顯示未來產量可能回升。市場調查亦顯示，多數分析師預期油價今年仍將維持上行趨勢，布蘭特 2026 年均價預估上調至 85.22 美元。