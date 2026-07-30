〈能源盤後〉沙國倡議紅海護航聯盟 油價盤中飆破93美元後翻黑 市場仍緊盯荷姆茲海峽

鉅亨網編譯許家華 2026-07-31 04:46

國際油價周四 (30 日) 震盪收低，市場一方面消化沙烏地阿拉伯提議成立多國海上防衛聯盟、強化紅海航運安全的消息，另一方面則持續關注美國與伊朗軍事衝突升溫，以及荷姆茲海峽通航前景未明等因素，油價盤中大幅震盪後終場收黑。

（圖：REUTERS/TPG）

倫敦布蘭特 (Brent) 原油 9 月期貨收跌 1.71 美元，跌幅 1.88%，收每桶 89.03 美元；盤中一度因美伊互相攻擊軍事目標而衝高至 93.31 美元。美國西德州中級原油(WTI)9 月期貨收跌 0.87 美元，跌幅 1.03%，收每桶 83.59 美元，盤中高點來到 85.94 美元。

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沙烏地阿拉伯國防部宣布，正推動成立一個由沙國主導的跨國海上防衛聯盟，以強化曼德海峽 (Bab El-Mandeb Strait)、紅海及亞丁灣的安全合作。目前已有 14 個國家共同發表聯合聲明支持這項倡議，包括土耳其、巴基斯坦、埃及、蘇丹及吉布地等國。

市場認為，此舉有助降低葉門叛軍對紅海航運造成的威脅。獲伊朗支持的葉門青年運動 (Houthi) 上周宣布對沙國實施海上封鎖，揚言封鎖紅海航道，衝擊沙國原油出口的重要替代航線，而該航線原本就是荷姆茲海峽受阻後的重要出口通道。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，市場目前普遍認為，一旦地區衝突獲得緩解，仍有大量原油供應等待重新進入市場，因此限制了油價進一步大幅上漲的空間。

另一方面，伊朗與阿曼仍持續就荷姆茲海峽管理議題展開協商。伊朗官方媒體報導，雙方仍維持對話，但伊朗高層官員日前表示，已否決阿曼提出的區域共同管理荷姆茲海峽方案。

Capital Economics 資深氣候與大宗商品經濟學家 Hamad Hussain 指出，阿曼仍持續與伊朗談判，顯示荷姆茲海峽恢復正常通航仍存在一定希望，若外交談判取得進展，將有助舒緩能源市場緊張情緒。

荷姆茲海峽目前仍是全球能源市場最重要的戰略航道之一，約有全球五分之一的原油與液化天然氣 (LNG) 運輸經過此處。自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來，該水道持續成為全球油市最重要的風險焦點。

KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 表示，只要荷姆茲海峽仍無法確保安全通航，原油市場的地緣政治風險溢價就難以消失，外交努力固然受到市場歡迎，但投資人目前仍必須面對軍事衝突持續發生的現實。

中東局勢同時持續惡化。美軍表示，在伊朗向駐中東美軍基地發射彈道飛彈後，美軍已對伊朗境內數十個伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 目標發動報復性空襲。

美軍周四也否認伊朗革命衛隊宣稱擊落 3 架 F-35 戰機及另外 3 架軍機的說法，強調近期伊朗發動的攻擊並未造成任何美軍飛機損失。John Kilduff 認為，此舉多少有助於降低市場對局勢快速升級的擔憂。

埃及方面也證實，地中海達米埃塔 (Damietta) 港兩艘天然氣船日前發生大火，並非意外，而是遭無人機攻擊所致。埃及總理 Madbouly 表示，政府已找到替代能源供應來源，以確保國內能源需求不受影響。

此外，根據沙國及區域安全官員評估，葉門青年運動本周還與伊拉克武裝組織合作，自伊拉克境內向沙國發動攻擊，顯示親伊朗武裝勢力間的協調程度進一步提升。攻擊目標包括沙國東部省分的重要石油設施，也是沙國最重要的原油生產與出口基地之一。

全球原油供應也面臨其他干擾。兩名消息人士指出，里海管線聯盟 (Caspian Pipeline Consortium，CPC) 黑海出口終端一艘油輪在裝載期間遭攻擊，原訂前往裝貨的油輪已陸續改變航向，影響後續出口作業。

俄羅斯方面，兩名產業消息人士透露，烏克蘭無人機襲擊俄羅斯盧克石油 (Lukoil) 煉油廠，導致位於彼爾姆 (Perm) 的煉油設施起火，其中一座原油蒸餾裝置受損並被迫停機，進一步衝擊俄羅斯煉油能力。