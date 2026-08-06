鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-06 08:00

南韓預託結算院 SEIBRO 平台周三 (5 日) 數據顯示，截至周一 (3 日)，南韓的美股投資人單日淨賣超費半指數 3 倍槓桿 ETF(SOXL) 共 6.6439 億美元 (約 9486 億韓元)，規模相當於 7 月全月淨買超 37.8586 億美元的 17.5%，但本周前兩日合計仍淨賣出 6.0735 億美元，即便周二(4 日) 單日回補 5704 萬美元，也未扭轉撤離態勢，3 倍做多韓股 ETF(KORU)同期亦遭淨賣超 4563 萬美元。

市場解讀，SOXL 價格 7 月初衝上 200 美元後一度跌破 100 美元、近期反彈，散戶趁拉升獲利了結。

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資金並未離開半導體賽道，而是從槓桿 ETF 轉向實體個股。本周前兩個交易日，美光淨買超 1.4083 億美元居首，閃迪 1.4547 億美元次之，SK 海力士 ADR 流入 9323 萬美元 (約 1330 億韓元) 排第三。

南韓散戶布局美股大方向未斷，6 月淨買 6.33 億、7 月暴增至 46.69 億美元，8 月開局續淨買 2.78 億美元，連三月淨流入。

分析師指出，槓桿 ETF 適合短線博弈、波動侵蝕收益，在 HBM 與 AI 記憶體景氣向上階段，資金更願直接持有業績兌現能力強的個股。