鉅亨網編譯陳韋廷
南韓預託結算院 SEIBRO 平台周三 (5 日) 數據顯示，截至周一 (3 日)，南韓的美股投資人單日淨賣超費半指數 3 倍槓桿 ETF(SOXL) 共 6.6439 億美元 (約 9486 億韓元)，規模相當於 7 月全月淨買超 37.8586 億美元的 17.5%，但本周前兩日合計仍淨賣出 6.0735 億美元，即便周二(4 日) 單日回補 5704 萬美元，也未扭轉撤離態勢，3 倍做多韓股 ETF(KORU)同期亦遭淨賣超 4563 萬美元。
市場解讀，SOXL 價格 7 月初衝上 200 美元後一度跌破 100 美元、近期反彈，散戶趁拉升獲利了結。
資金並未離開半導體賽道，而是從槓桿 ETF 轉向實體個股。本周前兩個交易日，美光淨買超 1.4083 億美元居首，閃迪 1.4547 億美元次之，SK 海力士 ADR 流入 9323 萬美元 (約 1330 億韓元) 排第三。
南韓散戶布局美股大方向未斷，6 月淨買 6.33 億、7 月暴增至 46.69 億美元，8 月開局續淨買 2.78 億美元，連三月淨流入。
分析師指出，槓桿 ETF 適合短線博弈、波動侵蝕收益，在 HBM 與 AI 記憶體景氣向上階段，資金更願直接持有業績兌現能力強的個股。
韓股此輪「去槓桿」反映散戶在半導體高β行情中，由追漲槓桿轉向挑選標的的精選操作。
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