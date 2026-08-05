鉅亨網新聞中心 2026-08-05 15:30

名為「韓國股東運動總部」的股東團體8月5日表示，京畿南部警察廳已將兩起案件分別指派至第一、第二調查部門立案調查。其中，三星案件涉及三星電子聯席CEO全永鉉（Jeon Young-hyun）及副會長盧泰文（Roh Tae-moon），SK海力士案件則涉及CEO郭諾正（Kwak Noh-jung）。該團體指控相關高層在與工會進行績效獎金談判時，未經充分審查相關協議，可能涉及背信問題。

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爭議焦點源自兩家公司今年5月與員工達成的績效獎金安排。三星電子同意提供相當於半導體業務績效收益10.5%的特別獎金；SK海力士則建立利潤分享機制，將半導體部門營業利潤的10%撥付作為員工獎金。

「韓國股東運動總部」認為，績效獎金並不屬於勞資集體談判範疇，若將營業利潤固定比例與獎金制度掛鉤，應經由股東大會批准，而非由管理階層與工會自行協議。

該團體主張，三星與SK海力士高層在談判過程中未充分審查勞資協議內容，卻同意工會相關要求，形同建立公司資產轉移機制，可能造成公司資產流失，並侵害股東利益，因此相關主管應承擔法律責任。

目前，三星案件由京畿南部警察廳第一調查部門負責，SK海力士案件則由第二調查部門負責，警方正針對投訴內容進行審查。

除企業高層外，「韓國股東運動總部」也將矛頭指向政府部門，另向高級公職人員腐敗調查處（公調處）提出投訴，指控就業勞動部長官金榮勳（Kim Young-hoon）涉嫌濫權、妨礙權利行使及強制行為。

該團體認為，今年5月三星電子與工會就績效獎金達成臨時協議期間，政府存在不當干預情況，使爭議範圍從企業治理問題延伸至政府行為層面。