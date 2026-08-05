鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-05 12:10

這家南韓記憶體晶片大廠的 ADR 股價美國周二 (4 日) 迎來多家券商首次發布研究報告，且大多給予樂觀看法。SK 海力士 ADR 股價終場大漲 8%，報 154.38 美元。

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William Blair 分析師 Sebastien Naji 在報告中指出，SK 海力士是「AI 時代的記憶體領導者」，其赴美上市，將有助於縮小與競爭對手美光 (MU-US) 之間的估值差距。

Naji 首次給予 SK 海力士「優於大盤」評級，目標價 260 美元，較周二收盤價仍有約 68% 上漲空間。

就在 Naji 發布報告前數小時，SK 海力士與記憶體廠 SanDisk(SNDK-US) 宣布，共同發布高頻寬快閃記憶體技術藍圖。

Naji 寫道，「AI 記憶體價格維持高檔，加上新增供給擴產速度仍然緩慢，可望持續支撐公司 (SK 海力士) 的獲利能力。」

Stifel Research 分析師 Brian Chin 也首次將 SK 海力士納入研究範圍，給予「買進」評級，目標價 240 美元。

他表示，「我們認為，在需求持續遠高於供給的記憶體市場中，SK 海力士執行力明顯提升，但目前市場仍低估其價值。」

根據 FactSet，Needham、Wedbush、Cantor Fitzgerald、RBC Capital Markets 及 Rosenblatt 等多家券商，也同步給予 SK 海力士「買進」評級。這些分析師平均目標價為 227.84 美元，較週一收盤價仍有約 48% 上漲空間。

今年隨著 AI 基礎設施持續擴建，市場對記憶體晶片需求大幅提升，而供給仍相對吃緊，帶動 SK 海力士、美光及競爭對手三星電子 (Samsung Electronics) 股價同步大漲。

但近一個月來，市場開始質疑 AI 投資熱潮究竟還能持續多久，使相關個股走勢陷入整理。