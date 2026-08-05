日韓AI股隨美股勁揚！軟銀飆逾10% SK海力士、三星齊漲
鉅亨網編譯余曉惠
美股隔夜在企業財報亮眼及油價回落帶動下全面走高、主要指數同步改寫歷史新高，激勵亞洲科技股周三 (5 日) 強勢反彈。
日經 225 指數早盤一度大漲超過 2200 點，目前仍漲 1900 點或 3%，暫報 65861 點。軟銀集團 (SoftBank Group) 股價一度大漲逾 10%，半導體設備商東京威力科創 (Tokyo Electron) 上漲 3.64%，測試設備商 Advantest 勁揚 7%，記憶體晶片廠鎧俠 (Kioxia) 上漲 6.34%。
南韓 Kospi 指數開盤一度勁揚 5%，目前仍漲 3.5%，暫報 6581.87 點。個股部分，SK 海力士 (SK Hynix) 大漲 8%，三星電子上漲逾 4%，首爾半導體 (Seoul Semiconductor) 也勁揚 7.6%。
近期科技股波動劇烈，以半導體股為主的南韓股市更在短時間內於重挫與創高之間劇烈震盪。
Ortus Advisors 策略師 Andrew Jackson 周三表示，美國半導體股周二全面上漲，進一步強化亞洲 AI 概念股的多頭展望，晶片製造商及 AI 基礎設施供應商均受惠。
Jackson 預期，軟銀股價可望持續走強，因旗下持股過半的晶片設計公司安謀 (ARM-US) 周二大漲，市場看好 AI 資料中心權利金收入增加，以及中央處理器 (CPU) 開發計畫帶來的新商機。
美股周二全面走高，標普 500 指數與道瓊工業指數雙雙刷新歷史新高，主因企業財報優於預期，加上市場期待荷姆茲海峽可望重新開放，帶動油價續跌。
那斯達克綜合指數大漲 2.59%，收在 26,584.99 點，其中 Palantir Technologies(PLTR-US) 飆漲逾 29%。
華爾街股市周二 (4 日) 強勁走高，標普 500 指數首度登上 7700 點，專家表示這並非單一因素，而是五大利多同步發酵的結果，包括美國財長貝森特 (Scott Bessent) 釋出伊朗談判利多、財報季表現亮眼、科技股全面反攻、標普突破關鍵技術壓力，以及演算法拋售危機退場。
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