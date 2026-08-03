鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-08-03 21:21

韓國央行時隔逾 13 年重啟黃金購買計畫，並同步布局黃金 ETF，象徵這家長期因政治壓力而迴避黃金的央行正式轉向，加入全球央行增持黃金浪潮。

韓國銀行宣布，將在中長期內提高黃金在外匯儲備中的比重，並引入從國內黃金供應商採購出口用黃金的新渠道。

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與此同時，韓國央行還開始購買以黃金為標的的美國交易所交易基金（ETF），但 ETF 在外匯儲備統計中歸類為證券，而非黃金。

此次韓國央行重啟購金，終結了自 2013 年 2 月以來長達 13 年的空窗期。韓國銀行外匯儲備管理部門負責人 Jeong Hee-seop 表示，地緣政治風險上升帶動市場對黃金避險屬性的關注度提高，加之金價已從高檔回落，價格壓力減輕，央行判斷有必要擴大黃金持有量。

韓國銀行目前持有黃金 104.4 噸，在世界黃金協會追蹤的 100 個國家中排名第 40 名。

然而，黃金佔其外匯儲備的比例僅 3.5%，在 100 國中排名第 98 名，與韓國外匯儲備規模全球第 13 名的地位嚴重不符。

世界黃金協會的數據顯示，2024 年至今年 7 月底，波蘭央行購金量居全球首位，達 255.2 噸，其次為中國（96.1 噸）。

截至上月，全球黃金儲備最多的國家依次為美國（8,134 噸）、德國（3,350 噸）、義大利（2,452 噸）和法國（2,437 噸）；正在削減美債持倉的中國和俄羅斯，分別以 2,332 噸和 2,292 噸位列第五和第六。