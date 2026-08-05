鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-05 08:20

華爾街股市周二 (4 日) 強勁走高，標普 500 指數首度登上 7700 點，專家表示這並非單一因素，而是五大利多同步發酵的結果。

道瓊工業指數周一大漲逾 900 點，創近兩個月來最佳單日表現，標普 500 指數勁揚近 2%，收盤再創歷史新高，也是今年以來表現最強勁的單日漲勢之一。

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Bespoke Investment Group 共同創辦人 Paul Hickey 表示：「這波漲勢並非由單一事件推動，而是一連串利多接力發酵。當市場同時出現多項正面催化因素，通常意味著漲勢更具延續性。」

CNBC 整理以下推升周二美股大漲的五大原因：

1. 貝森特釋出伊朗談判利多

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周二在美股開盤前接受 CNBC 訪問時表示，美國與伊朗最快可能在周二或周三達成協議，重新開放荷姆茲海峽。

他說：「我們正與伊朗談判，今天或明天都有可能達成協議，讓荷姆茲海峽重新開放，並朝衝突正常化方向發展。」

Mariner 首席投資策略師 Jeff Krumpelman 表示，市場目前押注荷姆茲海峽即使重新開放，全球能源供應仍可順利恢復，油價長期可望回穩。

不過他也提醒，若伊朗衝突持續延燒，且油價攀升至每桶 150 美元，仍可能對市場構成重大壓力。

Blue Chip Daily Trend Report 首席技術策略師 Larry Tentarelli 也指出，未來市場仍將高度受到伊朗局勢左右，若情勢再度惡化，投資人仍須預期市場將出現劇烈波動。

2. 財報季表現亮眼

企業財報持續成為今年支撐美股多頭的重要基礎，而第 2 季財報表現更遠優於市場預期。

美國銀行 (Bank of America) 統計，若排除 Alphabet(GOOGL-US)及亞馬遜 (AMZN-US) 一次性因素，標普 500 企業第 2 季獲利年增率預估達 27%，較財報季開始時的市場共識高出 4 個百分點。

Freedom Capital Markets 首席市場策略師 Jay Woods 表示：「戰爭利空已逐漸被市場消化，如今真正主導行情的是企業獲利。」

若納入 Alphabet 與 Amazon，標普 500 企業第 2 季獲利年增率更高達 45%。

Mariner 的 Krumpelman 指出，市場目前不應只聚焦科技股，「醫療保健、工業、金融、民生消費等產業都繳出強勁的雙位數獲利成長，這將持續支撐大盤上攻。」

雖然根據 Charles Schwab 統計，財報公布後，標普 500 企業隔日股價平均仍下跌 0.2%，顯示市場對利多反應仍偏保守，但周二開拓重工 (CAT-US)、Palantir(PLTR-US) 財報後大漲，已開始扭轉市場氣氛。

3. 科技股全面反攻

AI 概念股內部走勢過去幾個月以來明顯分化。先前晶片股因 AI 需求暴增而一路領漲，但大型雲端業者及軟體公司因龐大 AI 投資成本，股價相對落後。進入 7 月之後情勢反轉，晶片股因估值過熱遭市場大幅修正。

時序來到 8 月，投資人開始重新押注 AI 供應鏈全面受惠，科技股同步走高：iShares 半導體 ETF(SOXX-US) 周二大漲逾 6%，iShares Expanded Tech-Software ETF(IGV-US) 也勁揚近 5%，帶動那斯達克綜合指數上漲逾 2.5%。

先前表現落後的「科技七巨頭」(Magnificent Seven) 也重新加入漲勢，Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS-US) 上漲近 1%。

不過，今年以來 MAGS 僅上漲約 5%，仍落後標普 500 約 13% 的漲幅，顯示大型科技股近期表現仍相對疲弱。分析師指出，近期科技股大幅修正後，吸引了不少逢低買盤進場。

4. 標普突破關鍵技術壓力

技術面正成為市場重要推力。市場先前高度關注標普 500 能否站穩 6 月高點 7620 點，周二開盤後，標普直接站上該水準，終場更首度收在 7700 點以上，再創歷史新高。

Bespoke 的 Hickey 表示，那斯達克出現連四日上漲超過 1%，歷史經驗顯示，這種連續性買盤通常代表真正資金回流，而非短線反彈。

Mariner 的 Krumpelman 更預估，標普 500 今年底有機會升至 8100 點，2027 年中甚至挑戰 8400 點。他說：「只要企業獲利、通膨、就業、GDP 及信用利差等基本面仍朝正向發展，我對目標價就不會改變。」

5. 「Aschenbrenner 效應」退場

市場人士也認為，本輪反彈與 AI 避險基金 Situational Awareness 遭遇流動性危機有關。該基金由 Leopold Aschenbrenner 創立，今年 7 月資產規模一度逼近 450 億美元，重押記憶體及 AI 動能股。

不過，在基金遭遇壓力後，Aschenbrenner 上周被迫將槓桿持股出售給 Citadel。

整體而言，動能交易投資人在 7 月底已大幅去槓桿，促使市場完成技術性清洗。在資金重新配置下，那斯達克 100 指數修正後吸引逢低布局資金回流。

KKM Financial 投資長 Jeff Kilburg 將此次低點稱為「Leopold 低點」。

他表示：「過去兩周，在 Aschenbrenner 被迫賣股前，AI 動能股遭遇我從未見過的演算法拋售。如今這些干擾因素已經消除，市場焦點重新回到企業獲利成長，而目前的獲利成長速度可說是數十年來最佳。」