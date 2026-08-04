鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-04 12:07

美股第二季財報表現亮眼，6 成企業已公布數據中高達 85% 獲利超越預期，整體企業獲利年增率達 47.7%，其中科技類股更以 70.5% 的驚人成長率領先群倫。摩根資產管理指出，這顯示市場先前對成長放緩的擔憂並未成真，龐大的人工智慧投資已開始實質轉化為營運收益，企業獲利動能也正逐步由科技業擴散至金融、工業及原物料等其他領域。

儘管第二季面臨關稅政策、利率走向及估值偏高等雜音干擾，美股波動明顯增加，但統計到 7 月底為止，已公布財報的美國企業展現穩健基本面。實際獲利平均較分析師原先預估高出近 7%，證明市場對企業獲利成長放緩的擔憂過度。

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主動摩根美國科技產品經理溥琪琳表示，科技股依然是本季財報最大亮點，第二季科技類股營收成長 35.2%，獲利年增率高達 70.5%，較市場預期高出逾 1 成。這不僅成長幅度領先多數產業，也進一步回應市場對人工智慧投資效益的關注，證明過去一年來的龐大資本支出已逐步反映在營收與獲利表現上，人工智慧相關業務正式從前期投資階段進入成果兌現期。

不僅科技業表現強勁，金融、工業、原物料及非必需消費等產業獲利皆維持雙位數成長。其中金融類股獲利年增 22.6%，工業類股成長 15.4%，原物料類股成長 40.3%，非必需消費類股更達 88.8%，反映企業獲利動能已逐漸由科技產業擴散到其他產業，醫療保健、科技、金融、工業及原物料等產業均有超過 8 成企業繳出優於市場預期的成績。