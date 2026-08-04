Anthropic豪砸100億美元搶算力 傳簽六年數據中心大單

鉅亨網新聞中心 2026-08-05 06:10

人工智慧 (AI) 新創 Anthropic 傳出再度加碼布局 AI 基礎設施。根據知情人士透露，Anthropic 已與 AI 基礎設施新創 Volta Infra Holdings 簽署一項價值 100 億美元、為期六年的算力採購協議，將使用由 Volta 管理的數據中心資源，以因應生成式 AI 服務需求快速成長，進一步升級全球 AI 算力競賽。

消息人士指出，Anthropic 將使用由 Volta 管理的數據中心資源。Volta 稍早宣布，已與一家未具名 AI 實驗室簽訂價值 100 億美元的合作協議，並將攜手比特幣礦商 Bitdeer Technologies Group (BTDR-US)，透過位於挪威的數據中心提供運算能力，合作期限為六年。

‌



Volta 表示，該座挪威數據中心將部署輝達 (NVDA-US) 最新 Vera Rubin AI 晶片，總運算容量達 133 兆瓦 (MW)。Volta 執行長 Ricard Boada 並未透露合作客戶身分，但市場消息指出，簽約方即為 Anthropic。受利多消息激勵，Bitdeer 股價周二盤中一度大漲超過 13%。

隨著愈來愈多企業及消費者採用 Anthropic 推出的 AI 工具，用於程式設計、內容生成及企業應用，公司近幾個月持續積極擴充算力資源。

在此之前，Anthropic 已先後與馬斯克旗下 SpaceX、超微 (AMD-US) 以及 Akamai Technologies (AKAM-US) 建立算力合作關係，市場也傳出公司正與 Meta Platforms (META-US) 洽談租用其數據中心資源。

Anthropic 今年稍早完成一輪估值達 650 億美元的融資，以支應 AI 模型開發及基礎設施建設所需龐大資金。同時，市場消息指出，公司也正評估最快於今年赴美上市，希望透過公開市場募集更多資金。

Volta 則是今年 1 月才由 Brookfield Asset Management 前高階主管創立，主要業務包括出租 AI 算力、協助客戶為高價 AI 晶片採購提供融資方案。該公司周二同步宣布完成 3 億美元創投融資，目前估值已達 24 億美元。

作為此次合作的重要夥伴，Bitdeer 也是近年積極轉型 AI 基礎設施的比特幣礦商之一。由於比特幣價格近年承壓，不少礦業公司開始將原本用於加密貨幣挖礦的數據中心改造為 AI 運算中心。

根據 Bitdeer 上月公布的營運更新，公司計畫將位於德州、田納西州及華盛頓州的部分加密貨幣礦場改建為 AI 數據中心，以搶攻生成式 AI 帶來的新商機。

Anthropic 與競爭對手 OpenAI 目前皆採取結合大型科技公司及新興雲端基礎設施供應商的模式，加速建置 AI 數據中心，以支援更大規模 AI 模型訓練及推論需求。

OpenAI 執行長 Sam Altman 先前曾表示，公司未來在 AI 實體基礎設施上的投資規模可能高達「數兆美元」。

目前 OpenAI 正規劃在美國喬治亞州興建一座新 AI 數據中心，市場估計投資金額可能超過 300 億美元。此外，市場也傳出輝達正與 OpenAI 洽談合作，協助租用由軟銀集團規劃、位於俄亥俄州、總投資規模高達 5000 億美元、運算能力達 10GW 的 AI 算力園區。

不過，隨著 AI 基礎設施投資規模持續擴大，市場對相關融資模式的疑慮也同步升高。過去一年，多筆涉及 OpenAI 與 Anthropic 的投融資交易因存在「循環融資」特性而引發市場討論，顯示 AI 開發商、晶片供應商、雲端服務商及基礎設施業者之間正形成日益緊密的資本與供應鏈網絡。