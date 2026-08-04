鉅亨網編譯段智恆 2026-08-05 03:30

預測市場平台 Polymarket 正尋求以超過 200 億美元估值募資約 10 億美元，目前已與潛在投資人展開初步洽談。若順利完成交易，其估值將較 2025 年 10 月的 90 億美元翻逾一倍，凸顯預測市場產業快速成長，投資人對這類可押注選舉、體育及其他真實事件的平台興趣持續升溫。

根據外媒周二 (4 日) 報導，有知情人士透露，Polymarket 今年 4 月才完成另一輪募資，當時估值為 150 億美元，並引進避險基金 D.E. Shaw 與創投公司 G Squared 成為新投資人。既有股東 SV Angel、Dragonfly 及 Valor Equity Partners 也參與增資，加上洲際交易所 (ICE) 投入的 6 億美元，該輪募資總額約 10 億美元。

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Polymarket 拒絕評論最新募資計畫，D.E. Shaw 及 G Squared 也未回覆詢問。總部位於紐約的 D.E. Shaw 管理資產超過 1000 億美元，是最早投入演算法交易的大型投資機構之一。由 Steve Cohen 領導的 Point72 Asset Management 旗下創投部門，也曾投資 Polymarket。

年營收突破 12 億美元 估值數月三級跳

Polymarket 由執行長 Shayne Coplan 領導，讓使用者針對現實世界事件結果下注，並透過大型交易公司提升平台流動性。自 4 月募資後，Polymarket 已在美國開放平台，年化營收增加兩倍至超過 12 億美元。

6 月及 7 月舉行的世界盃也刺激預測市場交易量攀升。從 2025 年 10 月估值 90 億美元、今年 4 月升至 150 億美元，再到最新一輪尋求突破 200 億美元，Polymarket 估值不到一年便出現三級跳。

不過，其最大競爭對手 Kalshi 同樣快速擴張。Kalshi 今年 5 月宣布完成新一輪募資，估值達 220 億美元，已高於 Polymarket 目前追求的水準。受到 Polymarket 營運及法律問題影響，Kalshi 今年以來的成長速度也明顯領先。根據 Dune Analytics 使用者彙整的數據，Kalshi 上月交易量達 Polymarket 的 3 倍。

交易量遭 Kalshi 超車 監管調查成募資隱憂

除了競爭壓力，Polymarket 還因社群媒體行銷活動遭美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 調查。此前有報導指控該公司推動不實行銷內容。Polymarket 先前表示，已針對目前使用的宣傳內容展開稽核，以確保符合公司標準及相關監管與法律揭露要求。

為支撐美國業務擴張，Polymarket 近月陸續延攬多名資深主管。曾在叫車平台 Lyft 擔任營運主管、後來負責 Uber 國際成長業務的 Travis VanderZanden，已從邁阿密搬至紐約，出任 Polymarket 成長長並負責行銷業務。

Polymarket 也延攬曾協助領導紐約證券交易所交易技術平台 Pillar 的工程師 Hayk Mkrtchyan，負責開發其美國交易所。前政府效率部 (DOGE) 成員 Jonathan Mendelson 則已於去年加入，擔任高階策略主管。