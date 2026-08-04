鉅亨網編譯段智恆
預測市場平台 Polymarket 正尋求以超過 200 億美元估值募資約 10 億美元，目前已與潛在投資人展開初步洽談。若順利完成交易，其估值將較 2025 年 10 月的 90 億美元翻逾一倍，凸顯預測市場產業快速成長，投資人對這類可押注選舉、體育及其他真實事件的平台興趣持續升溫。
根據外媒周二 (4 日) 報導，有知情人士透露，Polymarket 今年 4 月才完成另一輪募資，當時估值為 150 億美元，並引進避險基金 D.E. Shaw 與創投公司 G Squared 成為新投資人。既有股東 SV Angel、Dragonfly 及 Valor Equity Partners 也參與增資，加上洲際交易所 (ICE) 投入的 6 億美元，該輪募資總額約 10 億美元。
Polymarket 拒絕評論最新募資計畫，D.E. Shaw 及 G Squared 也未回覆詢問。總部位於紐約的 D.E. Shaw 管理資產超過 1000 億美元，是最早投入演算法交易的大型投資機構之一。由 Steve Cohen 領導的 Point72 Asset Management 旗下創投部門，也曾投資 Polymarket。
Polymarket 由執行長 Shayne Coplan 領導，讓使用者針對現實世界事件結果下注，並透過大型交易公司提升平台流動性。自 4 月募資後，Polymarket 已在美國開放平台，年化營收增加兩倍至超過 12 億美元。
6 月及 7 月舉行的世界盃也刺激預測市場交易量攀升。從 2025 年 10 月估值 90 億美元、今年 4 月升至 150 億美元，再到最新一輪尋求突破 200 億美元，Polymarket 估值不到一年便出現三級跳。
不過，其最大競爭對手 Kalshi 同樣快速擴張。Kalshi 今年 5 月宣布完成新一輪募資，估值達 220 億美元，已高於 Polymarket 目前追求的水準。受到 Polymarket 營運及法律問題影響，Kalshi 今年以來的成長速度也明顯領先。根據 Dune Analytics 使用者彙整的數據，Kalshi 上月交易量達 Polymarket 的 3 倍。
除了競爭壓力，Polymarket 還因社群媒體行銷活動遭美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 調查。此前有報導指控該公司推動不實行銷內容。Polymarket 先前表示，已針對目前使用的宣傳內容展開稽核，以確保符合公司標準及相關監管與法律揭露要求。
為支撐美國業務擴張，Polymarket 近月陸續延攬多名資深主管。曾在叫車平台 Lyft 擔任營運主管、後來負責 Uber 國際成長業務的 Travis VanderZanden，已從邁阿密搬至紐約，出任 Polymarket 成長長並負責行銷業務。
Polymarket 也延攬曾協助領導紐約證券交易所交易技術平台 Pillar 的工程師 Hayk Mkrtchyan，負責開發其美國交易所。前政府效率部 (DOGE) 成員 Jonathan Mendelson 則已於去年加入，擔任高階策略主管。
年化營收快速成長與華爾街資金進場，為 Polymarket 尋求逾 200 億美元估值提供支撐；但 Kalshi 交易量大幅領先，加上監管調查尚未落幕，仍可能影響投資人對這輪募資及其估值合理性的判斷。
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