鉅亨網新聞中心 2026-08-05 08:00

市場過去一年持續質疑大型科技公司大舉投入人工智慧 (AI) 基礎設施是否面臨「高投入、低回報」風險，不過摩根大通最新報告指出，隨著雲端需求快速升溫，AI 資本支出正逐步轉化為龐大訂單與未來營收，市場對 AI 投資效益的疑慮可能已開始消退，大型科技股估值也有望迎來修復。

摩根大通分析指出，超大型雲端服務商 (Hyperscaler) 目前雲端業務積壓訂單 (Backlog) 年增超過 150%，總金額已達約 1.7 兆美元，增幅明顯高於同期約 80% 的資本支出 (CapEx) 成長速度。

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報告認為，訂單成長速度遠高於資本支出，顯示 AI 基礎設施投資正開始帶來更高的潛在收入回報，而非市場先前擔憂的過度投資。

摩根大通分析師 Mark Schilsky 表示，無論是雲端業務積壓訂單或新增年度經常性收入 (ARR)，成長速度均持續領先資本支出，意味未來營收有望足以支撐目前數千億美元的 AI 投資。

第二季財報季也釋出更多需求持續擴張的訊號。亞馬遜 (AMZN-US) 執行長 Andy Jassy 在法說會上表示，公司對 Amazon Web Services(AWS) 的長期成長空間看法更加樂觀。

Jassy 指出，亞馬遜過去認為 AWS 可發展為數千億美元年營收的業務，但如今預期至少還有翻倍空間，未來甚至可能成長為年營收達 1 兆美元的事業。

他表示，公司目前已看到 2028 年的需求規模「令人震撼」，而企業客戶大規模採用 AI 推理服務仍處於非常早期階段，未來需求仍具巨大成長潛力。

除亞馬遜外，微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US) 及 Meta Platforms (META-US) 管理層近期也釋出相似訊號，認為 AI 商業化應用仍處於早期擴張階段，企業市場需求尚未成熟，未來仍有廣大成長空間。

儘管 AI 基本面持續改善，但科技股估值卻持續受到壓抑。

摩根大通指出，7 月市場修正後，標普 500 資訊科技類股遠期本益比已降至約 20 倍，接近近一年最低水準，落在歷史估值區間第 1 百分位，也低於過去十年平均約 23 倍的水準。

報告指出，目前大型科技股 (排除半導體股) 遠期本益比已較 2018 年以來平均值低超過 2 個標準差。

若估值回升至低於歷史均值 1 個標準差的位置，相關股票仍有約 30% 的上漲空間；若回到長期平均水準，潛在漲幅更可能達約 56%。

另一方面，今年市場資金主要集中流向半導體族群，相較之下，大型科技股 (不含半導體) 仍明顯配置不足。

摩根大通認為，若市場焦點由「AI 資本支出是否過高」逐漸轉向「AI 投資回報開始實現」，下一波科技股漲勢將更可能由大型科技平台接棒，而非持續僅由 AI 晶片股領軍。

從技術面觀察，追蹤美股七大科技巨頭的 Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS-US) 已自近期低點反彈近 10%，重新站上 200 日移動平均線，並逼近去年 4 月以來的長期上升趨勢線。