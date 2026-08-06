外資Q3齊唱「增持中國」！路博邁：AI資本開支成新宏觀引擎 三大產業全線受惠

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-06 10:00

美國資產管理公司路博邁 (Neuberger Berman) 在最新發布的第三季全球資產配置展望中，維持對中國股市的「增持」評等，並明確點出持續升溫的 AI 資本支出週期，以及中國與新興市場的結構性機會。

(圖:shutterstock)

與此同時，聯博基金、摩根士丹利等多家外資也將地緣政治與 AI 應用視為貫穿 2026 年的兩大主線，且在 AI 開支加速與全球貨幣政策分化的背景下，對今年下半年中國股市與債市給出審慎樂觀判斷。

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宏觀層面，聯博基金固定收益投資總監何旻指出，儘管地緣衝突恐將持續，但全球經濟整體將保持韌性，今年下半年通膨仍處高位，油價影響具滯後性。貨幣政策將呈分化格局，歐澳日處於升息週期，美國則可能維持中性利率按兵不動。

路博邁則指出，AI 資本開支已從科技族群外溢至電力、公用事業、工業製造與半導體，成為驅動本輪宏觀擴張的核心引擎。

對於 AI 賽道，外資共識是基本面強勁，但波動加劇。聯博市場策略負責人李長風認為，今年下半年科技股波動加大主因是基本面上修速度放緩，而非衰退。