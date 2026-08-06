鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-06 12:00

最新數據顯示，今年上半年在南韓銷售的電動車中，中國製造的汽車首次超過三分之一。

《韓聯社》報導，南韓汽車移動產業協會周二 (4 日) 發布分析報告指出，今年 1-6 月，在該國新登記的中國製造電動車接近 7 萬輛，年增 178.7%，在整體新登記的電動車中佔比升至 35%。

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該協會表示，中國產電動車大量湧入南韓有助於推動電動車普及、拓寬消費者選項，但同時可能加大本土車廠經營壓力，加劇產業鏈競爭。

報導指出，中國產電動車在南韓車市銷量大幅成長，大部分來自特斯拉上海超級工廠生產的 Model Y 和 Model 3。

根據韓國進口車協會 (KAIDA) 統計，今年上半年，南韓新註冊進口乘用車數量為 18.4 萬輛，特斯拉以 5.61 萬輛居首，佔乘用車進口總量的 30.5%。而相關數據顯示，約 97% 南韓特斯拉進口車輛產自中國。

特斯拉上海工廠是全球電動車供應鏈的重要樞紐，該車廠零件本地化率超過 95%，年產能超過 95 萬輛，並承擔歐洲和亞太市場出口任務。

特斯拉上海工廠 7 月批發銷量達 9.3579 萬輛，年增 37.8%，季增 5%，創今年單月新高。

此外，極星等國際品牌的部分車型也在中國生產，再出口至韓國。