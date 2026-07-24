〈陸股盤後〉美伊緊張升溫 滬指連4紅止步 成交量跌破2兆人民幣

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-24 16:34

中國 A 股三大指數周五 (24 日) 集體開低走低，上證指數 (SSEC) 結束連 4 日漲勢，但守穩 3800 點大關，

〈陸股盤後〉美伊關係持續緊張 滬指連4紅止步 成交量跌破2兆人民幣

滬指周五收低 1.61% 至 3814.2 點，深證成指 (SZI) 收黑 2.47%，報 13774.68 點，創業板指收跌 2.65% 至 3480.87 點，滬深兩市成交總額為人民幣 1.93 兆元，較前一交易日減少 2642 億元。

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盤面上，貴金屬族群普跌，招金黃金跌超 8%，四川黃金、湖南白銀雙雙跌超 7%；小金屬族群亦震盪走弱，東方鋯業跌逾 9%，創新藥類股也向下回檔，珍寶島、哈藥股份雙雙跌停；煤炭開採族群走低，大有能源跌停；電力類股多數下跌，京能電力、深南電 A、大唐發電、粵電力 A、湖南發展等多股跌停。AI 語料、網路服務、跨境支付、種植業、新消費、石油石化等族群跌幅居前。

上漲族群方面，記憶體晶片族群活躍，至純科技、合肥城建、朗迪集團漲停，中科飛測漲近 7%，正帆科技與中科飛測等漲超 6%；軍工族群局部走強，長城軍工、湖南天雁、東安電力、建設工業、中光學漲停；銀行股亦向上走強，中信銀行、農業銀行、交通銀行、工商銀行、華夏銀行、上海銀行等漲幅靠前；工業氣體強勢表現，中船特氣漲超 10%，正帆科技漲超 7%，中巨芯、水發瓦斯、華特氣體等漲超 2%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 554 檔股票上漲，4937 檔下跌，平盤 36 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 57 檔股票漲幅在 9% 以上，74 檔股票跌幅在 9% 以上。

中原證券認為，考慮到 A 股科技股已跟隨海外大幅下跌，且 A 股本身的槓桿壓力遠低於南韓市場，後續海外波動對 A 股的邊際影響將逐步鈍化，投資人宜關注宏觀經濟數據、海外流動性變化以及政策動向。

財信證券認為，大盤連續量縮震盪，某種程度上反映出大盤在該位置做空動能相對有限，只要市場環境不出現大的變化，短線底部基本確立，待成交額放量時，大盤仍有向上反彈空間。另外，本週市場反彈過程當中，各題材均有輪動表現，短期市場結構上恐再現風格再平衡行情。中期來看，在 8 月底半年報披露完畢、美國 11 月期中大選臨近等因素共同驅動下，預計 8 月下旬至 10 月底，A 股恐迎來再次做多的有利窗口期，屆時可提高風險偏好及倉位。