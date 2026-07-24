〈陸股盤後〉美伊緊張升溫 滬指連4紅止步 成交量跌破2兆人民幣
鉅亨網編譯陳韋廷
中國 A 股三大指數周五 (24 日) 集體開低走低，上證指數 (SSEC) 結束連 4 日漲勢，但守穩 3800 點大關，
滬指周五收低 1.61% 至 3814.2 點，深證成指 (SZI) 收黑 2.47%，報 13774.68 點，創業板指收跌 2.65% 至 3480.87 點，滬深兩市成交總額為人民幣 1.93 兆元，較前一交易日減少 2642 億元。
盤面上，貴金屬族群普跌，招金黃金跌超 8%，四川黃金、湖南白銀雙雙跌超 7%；小金屬族群亦震盪走弱，東方鋯業跌逾 9%，創新藥類股也向下回檔，珍寶島、哈藥股份雙雙跌停；煤炭開採族群走低，大有能源跌停；電力類股多數下跌，京能電力、深南電 A、大唐發電、粵電力 A、湖南發展等多股跌停。AI 語料、網路服務、跨境支付、種植業、新消費、石油石化等族群跌幅居前。
上漲族群方面，記憶體晶片族群活躍，至純科技、合肥城建、朗迪集團漲停，中科飛測漲近 7%，正帆科技與中科飛測等漲超 6%；軍工族群局部走強，長城軍工、湖南天雁、東安電力、建設工業、中光學漲停；銀行股亦向上走強，中信銀行、農業銀行、交通銀行、工商銀行、華夏銀行、上海銀行等漲幅靠前；工業氣體強勢表現，中船特氣漲超 10%，正帆科技漲超 7%，中巨芯、水發瓦斯、華特氣體等漲超 2%。
根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 554 檔股票上漲，4937 檔下跌，平盤 36 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 57 檔股票漲幅在 9% 以上，74 檔股票跌幅在 9% 以上。
中原證券認為，考慮到 A 股科技股已跟隨海外大幅下跌，且 A 股本身的槓桿壓力遠低於南韓市場，後續海外波動對 A 股的邊際影響將逐步鈍化，投資人宜關注宏觀經濟數據、海外流動性變化以及政策動向。
財信證券認為，大盤連續量縮震盪，某種程度上反映出大盤在該位置做空動能相對有限，只要市場環境不出現大的變化，短線底部基本確立，待成交額放量時，大盤仍有向上反彈空間。另外，本週市場反彈過程當中，各題材均有輪動表現，短期市場結構上恐再現風格再平衡行情。中期來看，在 8 月底半年報披露完畢、美國 11 月期中大選臨近等因素共同驅動下，預計 8 月下旬至 10 月底，A 股恐迎來再次做多的有利窗口期，屆時可提高風險偏好及倉位。
東方證券指出，指數風險可控，關注寬基修復。隨著風險釋放，可關注寬基指數的修復機會。結構上，可關注存在邊際催化的國產算力方向，同時持續關注券商、有色金屬、銀行等方向的修復機會。自步入今年第三季後，科技股本身分歧明顯加大，同時市場風險偏好邊際有所回落，風格面臨再平衡的需要，銀行族群兼具穩健的基本面和高股息防禦屬性，銀行股有望受益於風險偏好及市場風格再平衡進而迎來階段性表現機會。
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