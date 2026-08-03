鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-04 06:30

這家電動車製造商股價上漲 3.5%，收在 322.08 美元。標普 500 指數與道瓊工業平均指數當日分別上漲 1.5% 及 1.3%。

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這也是特斯拉股價連續第三個交易日上漲。就在上周，特斯拉股價一年多來首度跌破 300 美元。自 7 月 22 日公布遜於市場預期的第二季財報後，特斯拉股價曾連跌六個交易日，累計跌幅超過 20%。

由執行長馬斯克 (Elon Musk) 執掌的特斯拉，第二季營業利益約 4 億美元，比華爾街原先預估少了約 13 億美元。

此外，公司管理層也未向投資人提供太多有關 AI 發展計畫的新資訊，包括備受關注的自動駕駛計程車 Robotaxi 與機器人。

如今相較於核心電動車業務，市場更加關注特斯拉的 AI 發展進度，而周一的股價表現再次印證了這點。NHTSA 近日已針對超過 100 萬輛特斯拉電動車展開調查，並指出前懸吊系統的部分零件可能脫落，導致潛在的危險行車狀況。

過去這類調查消息可能會引發特斯拉股價短暫下跌。但在美國汽車產業中，安全調查與召回本就是日常營運的一部分。通常 NHTSA 會先展開調查，再視情況決定是否要求車廠發布召回，以修正潛在的安全問題。