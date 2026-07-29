鉅亨網新聞中心 2026-07-29 11:30

《富比士》認為，比亞迪正逐步從汽車製造商，轉型為橫跨工業、商業與家庭應用的機器人企業。與許多企業高調展示樣機不同，比亞迪選擇先從真實工業場景累積經驗。

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報導指出，比亞迪沒有急於投入自研，而是率先將第三方人形機器人導入深圳、長沙等生產基地，讓機器人在實際產線執行零件分類、托盤搬運、零件貼標、精密裝配及視覺品檢等工作。

目前，比亞迪工廠已有約 200 台來自不同品牌的人形與四足機器人投入日常運作，成為全球規模最大的機器人實際作業集群之一。透過長時間運行，公司得以蒐集大量真實工業數據，了解不同產品在穩定性、場景適配與人機協作上的表現，再作為後續自主研發的重要基礎。

以產業需求帶動自主研發

《富比士》認為，比亞迪採取的是「先場景、後產品」策略。當充分掌握工業需求後，公司才成立專責團隊，啟動代號「堯舜禹」的人形機器人研發計畫。

比亞迪將多年累積的整車製造能力延伸至機器人領域，包括三電系統、電控演算法、感測器與熱管理等技術均可共享，零件通用率超過 60%，核心零件自研率突破 80%。新一代機器人也搭載磷酸鐵鋰電池與快速換電設計，可滿足工廠長時間、高負載作業需求。

三階段推進商業化 成本優勢成為競爭關鍵

根據《富比士》整理，比亞迪的人形機器人布局分為三個階段。

第一階段是在自有工廠全面導入，計畫於 2026 年在全球生產基地部署 2 萬台自研人形機器人，取代高強度、高重複及高風險工作，建立內部商業模式。

第二階段則延伸至 4S 展示中心與零售據點，負責接待、產品介紹、巡檢及售後支援等工作，拓展商業應用場景。

第三階段則瞄準家庭市場，希望未來機器人能承擔清潔、烹飪、陪伴及生活輔助等功能，使人形機器人逐步走入一般家庭。

除了技術布局，福布斯也特別點出比亞迪的成本競爭力。

目前全球人形機器人售價仍普遍偏高，海外產品價格約 70 萬至 140 萬元，國內工業級產品也多超過 25 萬元。比亞迪則希望藉由完整垂直整合供應鏈與量產能力，將量產機器人價格控制在 20 萬元以內，以降低商業化門檻，加速市場普及。

與特斯拉形成不同發展路線

《富比士》指出，比亞迪與特斯拉在人形機器人發展方向已形成兩種截然不同的模式。

依據特斯拉 2026 年第二季財報資訊，Optimus 專屬產線已完成建置，但首批產品並不對外銷售，也未直接投入工業生產，而是先送入封閉環境進行持續訓練，希望優先建立通用具身智慧能力。

相較之下，比亞迪則強調先落地、再迭代，希望透過真實工業環境快速累積使用經驗，以商業化應用帶動技術持續改善。

短期看落地 長期看智慧

成本優勢成為競爭關鍵認為，目前全球人形機器人已逐漸形成兩條主要發展路徑。

特斯拉重視演算法與通用人工智慧，希望建立可適用於各種場景的機器人能力，因此願意投入較長時間進行技術研發；比亞迪則以製造能力、真實場景及成本控制為核心，透過工廠量產快速建立商業循環，再持續推動產品迭代。

短期內，比亞迪有望憑藉量產能力、供應鏈整合及工業場景優勢，在工業人形機器人市場取得領先地位；長期而言，特斯拉在通用具身智慧領域仍具備較大的技術發展空間。