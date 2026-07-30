特斯拉全球第1,000萬輛電動車下線 上海超級工廠上半年產量創新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-30 21:19

特斯拉 (TSLA-US) 官方 30 日（周四）宣布全球第 1,000 萬輛電動車在弗里蒙特工廠正式下線，特斯拉成為全球首家累計生產 1,000 萬輛電動車的企業。

特斯拉全球第1,000萬輛電動車下線。（圖：上海證券報）

據《上海證券報》報導，2026 年上半年，特斯拉全球交付超過 83 萬輛，相當於平均每 9 秒就賣出一台車（按全球門市營業時間計算）；第二季全球交付超過 48 萬輛，創特斯拉第二季交付歷史新高。

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特斯拉有關人士介紹，2006 年特斯拉造出第一輛 Roadster 原型車。2026 年 7 月，第 1,000 萬輛純電動車駛下產線——從第 1 輛到第 1,000 萬輛，整整 20 年。從第一輛量產車型算起，生產第一個 100 萬輛，特斯拉用了 12 年；而最近一個 100 萬輛，只用了幾個月。

截至第二季度末，特斯拉在手待交付訂單量達到 2023 年以來最高水準。據 CleanTechnica 統計，2026 年 1～5 月，Model Y 以 40.8 萬輛銷量居全球新能源車銷量榜首，超過第二名兩倍；Model 3 以 16.4 萬輛位列第三。

全球熱銷的特斯拉訂單，一半以上由特斯拉上海超級工廠交付。2026 年上半年，上海超級工廠交付量近 46.8 萬輛，較去年同期成長 28.4%。