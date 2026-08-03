鉅亨網新聞中心 2026-08-04 05:30

高盛集團 (GS-US) 最新研究指出，投資人不應將近期人工智慧 (AI) 概念股的大幅波動視為整體股市崩盤的前兆。該行認為，雖然市場動能驅動的科技股出現明顯修正，但企業獲利依舊強勁、盈餘預期持續上修，且越來越多跡象顯示，AI 龐大投資已開始轉化為實際回報，因此市場關注焦點已由 AI 支出是否過高，轉向企業獲利能否持續支撐這波投資浪潮。

（圖：REUTERS/TPG）

高盛美國首席股票策略師 Ben Snider 表示，近期 AI 相關股票遭拋售的走勢雖然來得突然，但與歷史上動能交易過度集中的修正模式相當類似。根據過往經驗，這類行情通常會先經歷一段整理期，再重新回到長期上升趨勢，而非演變成全面性的熊市。

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高盛也指出，避險基金及交易所交易基金 (ETF) 投資人近期已大幅降低槓桿水準，有助於減緩市場波動。整體而言，目前市場基本面遠比近期股價表現所反映的更加健康。

報告認為，AI 相關交易未來仍可能持續出現劇烈輪動與震盪，但只要企業獲利沒有明顯惡化，本輪牛市仍將建立在企業盈餘持續成長的基礎，而非純粹由投機資金推動。

高盛表示，今年第二季財報表現是支撐美股的重要因素。截至 7 月 31 日，標普 500 指數約三分之二市值權重的企業已公布第二季財報，其中 64% 的企業獲利至少較華爾街預期高出 1 個標準差，創下歷來最強勁財報季之一。

該行估算，若排除少數科技巨頭帶來的異常龐大投資收益，標普 500 企業第二季獲利年增率仍達 26%；若將這些收益納入計算，核心獲利年增率更高達 45%。

即使表現中等的企業也普遍優於市場預期。高盛估計，標普 500 企業第二季整體獲利成長率約 12%，高於分析師本季初預估的 9%，顯示企業獲利動能持續改善。

Snider 指出，AI 基礎設施供應鏈仍是企業獲利成長最主要的推動力量。高盛估計，AI 基礎設施企業貢獻了標普 500 第二季約三分之一的獲利增長，預估 2026 年剩餘時間及 2027 年，占比將超過五成。

不過，高盛也強調，企業獲利改善並非僅集中於 AI 受惠族群。排除超大型科技股影響後，以等權重計算的標普 500 指數仍持續走高，反映企業整體基本面依舊穩健，市場漲勢已逐漸擴散至更多產業。

強勁財報也帶動華爾街持續調高未來獲利預測。高盛指出，自第三季開始以來，市場對標普 500 企業 2027 年每股盈餘 (EPS) 預估已上修約 1%，且多數產業均獲調升，其中能源及金融類股上修幅度最大。

然而，高盛提醒，企業獲利率仍是後續觀察重點。報告指出，多數企業已大致吸收關稅及能源成本上升帶來的衝擊，但分析師已開始下調不少企業的利潤率預測，顯示即使營收維持穩健，成本壓力仍可能侵蝕未來獲利能力。

在 AI 投資方面，高盛認為，超大型雲端服務業者並未放慢支出腳步，反而持續加碼投資。Alphabet、亞馬遜及微軟第二季雲端業務營收年增率達 48%，高於前一季的 39%；Meta Platforms (META-US) 的營收成長亦符合市場預期，使分析師進一步調高未來資本支出預估。

高盛最新估計，到 2027 年，全球超大型資料中心營運商的資本支出將突破 1 兆美元，較本次財報季開始前預估增加逾 1000 億美元。

不過，高額投資也帶來龐大的資金需求。數據顯示，五大超大型雲端企業第二季合計資本支出高達 1820 億美元，但同期自由現金流僅約 50 億美元，兩者落差高達 1770 億美元。為填補資金缺口，這些企業本季透過發債及股權融資合計募得約 1010 億美元。