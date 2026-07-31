日元狂升500點是假反轉？美日匯市角力透露下一波行情關鍵
鉅亨網新聞中心
就在日本央行週五 (31 日) 公布利率決議前夕，日元匯率出現劇烈反彈。市場消息顯示，日本當局可能在週四紐約交易時段再次出手干預外匯市場，而這次行動疑似獲得美國方面支持。
週四紐約交易時段，日元 / 美元 (JPYUSD) 一度急升逾 500 點，創下自 2023 年 12 月以來最大盤中漲幅。根據日本當地知情人士透露，此次干預目的在於提振日元匯率；與此同時，美國當局於東京時間凌晨 2 點 30 分左右進行「匯率詢價」（rate checks），此舉通常被市場視為美方可能準備介入匯市的前兆訊號。
市場人士認為，美方的相關行動提升了此次日本干預的市場影響力，也可能促使交易員在操作日元時更加謹慎。
美國財政部長斯貝森特週四受訪時表示，他認為日元「似乎被嚴重低估」，並指出匯率「過度波動」並不健康。
日本最高外匯官員三村淳週五被問及是否實施匯市干預時，並未正面回應，但表示日本從美國獲得的不僅僅是道義上的支持。
利率決議前夕精準狙擊
分析人士指出，日本此次選擇在日本央行貨幣政策會議前出手，可能是為了提高干預效果，並藉由突襲方式降低市場預期。
SMBC 日興證券高級外匯與利率策略師丸山凜斗（Rinto Maruyama）表示，在日本央行會議前進行干預，與今年 4 月較透明、容易被市場察覺的干預方式形成明顯差異。
他指出，近期日美兩國長期債券殖利率急升，是日本外匯干預以及美國匯率詢價行動背後的重要因素。另有分析認為，聯準會決議後美元指數意外走弱，也為日本當局進場干預創造較有利環境。
日元雖急升 貶值壓力仍未解除
在此次行情中，美元兌日元匯率一度跌至 157.98，亞洲時段最新交投約 160.67 附近。不過，儘管日元短線大幅反彈，過去 12 個月來日元兌美元仍累計貶值約 6%，在 G10 貨幣中表現墊底。
日本財務大臣片山皋月面對媒體詢問時表示，目前無法透露是否進行匯市干預，但重申當局持續保持高度警戒，隨時準備採取應對措施。
近幾個月來，日元持續承受貶值壓力，主要受到油價上漲、財政赤字，以及日美利率差擴大的影響。儘管日本當局上一季已在公開市場投入創紀錄的 11.73 兆日元（約 734 億美元）買入日元，但匯率仍持續走弱。
動用巨額資金救日元 挑戰全球匯市力量
根據日本財務省外匯儲備資料，日本先前可能動用了持有的外國證券，包括美國國債，作為干預匯市的資金來源。
這筆史無前例的資金規模，不僅凸顯日本面臨的匯率壓力，也反映出在全球每日交易規模達 9.5 兆美元的外匯市場中，單一國家想逆轉市場趨勢的難度。
利差問題未解 日元長線仍面臨考驗
日本自 2022 年重新重返外匯市場支撐日元後，並於 2024 年再次出手，試圖減緩日元兌美元貶值速度。日元長期走弱，主要源於全球央行在疫情後通膨升溫期間陸續升息，但日本央行長期維持負利率政策，以刺激經濟成長。
此次日元異動正值日本央行政策決議前夕，市場原先預期日本央行在上月升息後，將暫時維持利率不變。上月升息後，日本基準利率已升至 1995 年以來最高水準，投資人此前擔憂日本央行在應對通膨方面反應落後。
此外，儘管聯準會本週維持利率不變，市場仍預期今年稍晚可能降息，日美利率差距短期內仍可能維持對日元不利的格局。
對於此次干預效果，三井住友信託銀行紐約交易員山本武尊（Takeru Yamamoto）表示，當局此時出手可能讓外匯投資人重新評估風險，暫時降低拋售日元的意願。
- 原物料行情 正面臨哪些關鍵轉折？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 韓日聯手干預匯率？韓元兌美元飆升至9個月新高 日元創兩年多單日最大升幅
- 〈紐約匯市〉美元走弱 日元突飆升 市場疑日本政府出手
- 日本政府又出手了？日元兌美元暴升逾3% 干預匯市傳聞升溫
- 日本政府又出手了？日元兌美元暴升逾3% 干預匯市傳聞升溫
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇