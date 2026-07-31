鉅亨網新聞中心 2026-07-31 12:10

就在日本央行週五 (31 日) 公布利率決議前夕，日元匯率出現劇烈反彈。市場消息顯示，日本當局可能在週四紐約交易時段再次出手干預外匯市場，而這次行動疑似獲得美國方面支持。

日元狂升500點是假反轉？美日匯市角力透露下一波行情關鍵。(圖:shutterstock)

週四紐約交易時段，日元 / 美元 (JPYUSD) 一度急升逾 500 點，創下自 2023 年 12 月以來最大盤中漲幅。根據日本當地知情人士透露，此次干預目的在於提振日元匯率；與此同時，美國當局於東京時間凌晨 2 點 30 分左右進行「匯率詢價」（rate checks），此舉通常被市場視為美方可能準備介入匯市的前兆訊號。

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日本最高外匯官員三村淳週五被問及是否實施匯市干預時，並未正面回應，但表示日本從美國獲得的不僅僅是道義上的支持。

利率決議前夕精準狙擊

分析人士指出，日本此次選擇在日本央行貨幣政策會議前出手，可能是為了提高干預效果，並藉由突襲方式降低市場預期。

SMBC 日興證券高級外匯與利率策略師丸山凜斗（Rinto Maruyama）表示，在日本央行會議前進行干預，與今年 4 月較透明、容易被市場察覺的干預方式形成明顯差異。

日元雖急升 貶值壓力仍未解除

在此次行情中，美元兌日元匯率一度跌至 157.98，亞洲時段最新交投約 160.67 附近。不過，儘管日元短線大幅反彈，過去 12 個月來日元兌美元仍累計貶值約 6%，在 G10 貨幣中表現墊底。

日本財務大臣片山皋月面對媒體詢問時表示，目前無法透露是否進行匯市干預，但重申當局持續保持高度警戒，隨時準備採取應對措施。

近幾個月來，日元持續承受貶值壓力，主要受到油價上漲、財政赤字，以及日美利率差擴大的影響。儘管日本當局上一季已在公開市場投入創紀錄的 11.73 兆日元（約 734 億美元）買入日元，但匯率仍持續走弱。

動用巨額資金救日元 挑戰全球匯市力量

根據日本財務省外匯儲備資料，日本先前可能動用了持有的外國證券，包括美國國債，作為干預匯市的資金來源。

這筆史無前例的資金規模，不僅凸顯日本面臨的匯率壓力，也反映出在全球每日交易規模達 9.5 兆美元的外匯市場中，單一國家想逆轉市場趨勢的難度。

利差問題未解 日元長線仍面臨考驗

日本自 2022 年重新重返外匯市場支撐日元後，並於 2024 年再次出手，試圖減緩日元兌美元貶值速度。日元長期走弱，主要源於全球央行在疫情後通膨升溫期間陸續升息，但日本央行長期維持負利率政策，以刺激經濟成長。