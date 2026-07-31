鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-31 13:53

日本熊本發生 7.1 規模強震，總統賴清德今 (31) 日出席「2026 年台灣美食展開幕典禮」時受訪表示，台日遭遇天災地變，都會互相幫忙，目前外交部已成立捐款帳戶。賴清德也鼓勵產業、企業界或國人同胞，多多捐款，強調內政部已經跟各縣市政府完成整備工作，只要日本有需要，台灣的搜救隊就可以馬上出發支持。

日本熊本強震 賴清德：台灣搜救隊已準備好協助、籲產業界捐款助日。(圖:總統府提供)

賴清德說，過去台灣遭逢重大災害，曾多次獲得日本的關心與援助，日本有難時，台灣也一定伸出援手，這份相互扶持，是台日之間長年累積、在困難時更加堅定的情誼。

‌



賴清德強調，過去台灣地震時，都承蒙日本給予台灣多方的協助跟關心，過去日本地震時，台灣也給予支持，台日遭遇天災地變，都會互相幫忙，除了他本人，包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、政院副院長鄭麗文，都將以個人名義捐款新台幣 20 萬元，縣市長也已經表達他們的善意。