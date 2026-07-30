日本人口 42年來首次跌破1.2億大關

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-30 13:30

日本總務省 29 日（周三）公布的數據顯示，截至今年 1 月 1 日，日本國內人口降至約 1.1973 億人，42 年來首次跌破 1.2 億大關，凸顯日本在應對出生率持續下降問題時面臨的嚴峻挑戰。

日本人口42年來首次跌破1.2億大關。（圖：Shutterstock）

數據顯示，日本國內人口較上一年減少 91.7 萬人，寫下 1968 年有統計以來最大降幅。

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日本國內人口數量已連續 17 年下降。儘管日本政府近年來持續推出鼓勵生育的措施，但人口出生減少趨勢仍未逆轉。2025 年日本新生兒數量約 67 萬人，創歷史最低紀錄，同期死亡人數約 159 萬人。

日本 47 個都道府縣中，僅東京都的人口數量增加，增長 0.09%。

日本《共同社》指出，該調查結果反映出日本少子老齡化和人口減少正在加速。

由於長期面臨勞動力短缺問題，日本近年來逐步放寬對外國勞動者的接納政策。隨著越來越多外國人赴日就業，日本外籍居民數量已連續第四年增長。