鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-31 19:21

美股 30 日全面大漲，帶動亞洲股匯今 (31) 日報復性反彈，台股飆漲逾 3000 點，新台幣兌美元升幅逐漸擴大，終場強升 1.62 角或 0.5%，創逾 3 個月以來單日最大升幅，收在 32.292 元，台北及元太外匯市場總成交值放大至 40.49 億美元。

〈台幣〉股匯雙漲！強升1.62角收32.292元 單月仍狂貶4.55角。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元匯率今天強勢走升，一口氣衝破 32.4、32.3 元兩道關卡，收在 32.292 元，本周累計升值 6.6 分或 0.2%，中止連五周收黑；7 月累計仍狂貶 4.55 角或 1.4%，月線寫下連二黑。

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觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數大跌 0.87%，主要亞幣展開強勁的反彈攻勢，其中，日元狂飆 2.2% 最猛，新加坡幣勁揚 0.71%，韓元升值 0.64%，新台幣亦強升 0.50%，人民幣升值 0.14%。