鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-31 06:00

韓股正經歷 2008 年來最慘烈槓桿出清，南韓綜合股指 (KOSPI) 自 6 月高點 9115 點回檔約 40%，重災區是 5 月才放行、掛鉤三星電子與 SK 海力士的單一股票槓桿 ETF，這類 2 倍產品在上漲時期吸引散戶，下跌時因每日再平衡強制減倉，把虧損成倍烙在散戶帳上。

根據摩根大通與高盛數據，南韓槓桿 ETF 資產規模從 6 月 22 日高點 525—530 億美元，7 月底驟降至 150—160 億美元左右，縮水近 70%，槓桿部位占自由流通市值比從 3.2% 降到約 1.5%。

‌



花旗估算，散戶透過槓桿 ETF 累計虧損約 56.3 兆韓元 (387 億美元)。韓國投資證券(Korea Investment & Securities) 揭露，該券商 88 萬三星持倉客戶近半虧損，40.8 萬名海力士持股者中近 70% 淪陷，約 70 萬散戶深陷爆倉，南韓國會前甚至擺出「弔唁花圈」以示抗議。

摩根大通數據顯示，槓桿 ETF 資產規模從 2026 年初不足 100 億美元，急速膨脹至 6 月的逾 500 億美元，隨後在 7 月底驟降至約 160 億美元，峰值至今跌幅接近 70%。

Pictet Asset Management 駐倫敦高級投資經理 Young Jae Lee 指出，散戶大量買入槓桿 ETF 推高波動率，同時迫使外資基金大舉拋售。「對散戶而言，這是一場兩敗俱傷的遊戲。」

政治壓力倒逼出手。南韓企劃財政部長具潤哲周三 (29 日) 晚間召集央行、金委會、金監院緊急會議，宣布最高級戒備與 24 小時監測，並拋出以下「五大救市工具」：

國家穩市基金：預留 10 兆韓元 (69 億美元)，上次動用為 2008 年

賣空禁令：南韓交易所 (KRX) 內部預防性評估暫停賣空與收窄 30% 漲跌停，但交易所否認接獲指令

限制槓桿 ETF：暫停新品上市、持股不超總資產 20%、提高交易成本、加模擬交易訓練

調整保證金：收緊散戶融資門檻，或短暫放寬券商抵押品緩機械平倉

放寬回購規則：鼓勵企業加快執行庫存股註銷。

分析師普遍認為，鑑於政府先前主動鼓勵散戶參與 AI 和記憶體晶片熱潮，當局最終出手干預的機率正在上升。

值得關注的是，隨著拋售持續和監管趨嚴，槓桿 ETF 的新增資金流入已明顯放緩甚至出現逆轉，這在一定程度上降低槓桿進一步放大跌幅的風險，但分析師提醒，市場波動性仍不容忽視。