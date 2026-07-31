鉅亨網編譯陳又嘉
首爾股市今 (31 日) 開盤大漲，《CNBC》報導，南韓兩大晶片巨頭 SK 海力士 (SK Hynix) 與三星電子 (Samsung Electronics) 股價均飆升逾 20%，追隨美國科技股大漲行情。
截至發稿，SK 海力士飆漲 27%，三星電子漲約 20%。南韓 KOSPI 指數漲逾 600 點，漲幅約 11%。
其他南韓科技股也同步上漲，LG Innotek 上漲 11.2%，首爾半導體 (Seoul Semiconductor) 上漲 7.8%。
這波反彈扭轉了本周稍早的慘烈賣壓。半導體股受到 AI 估值過高疑慮及中國記憶體晶片業者競爭升溫的影響，遭遇大幅拋售。
iShares 半導體 ETF(SOXX-US) 周四美股收盤大漲逾 8%，主要因投資人重新買進 AI 相關晶片股，市場受到兩家美國科技巨頭雲端業務表現優於預期激勵。
亞馬遜股價盤後一度飆漲逾 9%，公司第二季營收超越分析師預期，主要受到雲端運算業務持續強勁成長帶動。微軟周四收盤大漲逾 15%，因其 Azure 雲端業務成長速度超越預期，進一步強化市場對 AI 基礎設施支出仍將保持強勁的信心。
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