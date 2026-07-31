鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-31 18:30

日本半導體大廠鎧俠控股周五 (31 日) 公布 2026 會計年度第一季 (4 月至 6 月) 財務報告。受惠於全球 AI 資料中心 對記憶體零件的強勁需求，公司單季淨利較去年同期大幅成長超過 45 倍，顯示人工智慧浪潮正持續帶動快閃記憶體市場的回溫。

AI需求噴發推升獲利 鎧俠當季淨利暴增45倍(圖:shutterstock)

財務表現：獲利能力創歷史新高

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根據財報數據，鎧俠該季淨利由去年同期的 183 億日元大幅躍升至 8,422 億日元。單季營收則來到 1.77 兆日元，較去年同期成長約 4 至 5 倍。在獲利指標方面，營業利益達到 1.27 兆日元 (Non-GAAP 基準為 1.33 兆日元)，年增率高達約 2,700%。

鎧俠指出，業績成長主要歸因於 NAND 快閃記憶體價格的上漲以及出貨量的增加。特別是在企業級固態硬碟 (Enterprise SSD) 領域，由於 AI 伺服器需求持續釋放，帶動此類產品單季營收創下歷史紀錄。儘管獲利數據驚人，但營收仍略低於部分市場分析師預期的 1.84 兆日元。

市場驅動力與產品技術進展

全球技術龍頭對 AI 基礎設施的投資熱潮，已將記憶體零件推向高價。鎧俠的核心產品 NAND 快閃記憶體因 AI 代理工具需要龐大存儲空間而成為熱門商品。

公司觀察到，全球 NAND 市場目前處於 供需緊繃 狀態，一方面是 AI 訓練對高容量硬碟的需求成長，另一方面則是各大記憶體廠在過去兩年嚴格控管資本支出，導致新產能釋放有限。

在技術研發上，鎧俠已開始交付第九代與第十代 BiCS FLASH 快閃記憶體晶片樣本，預計將應用於智慧型手機、個人電腦及伺服器。該公司表示，新款伺服器固態硬碟的讀取速度是早期版本的 8 倍以上，顯見在 AI 領域的技術布局。

未來展望與戰略布局

針對第二季 (7 月至 9 月) 的營運展望，鎧俠預估營收將進一步增至 2.39 兆日元，營業利益可望達到 1.89 兆至 1.9 兆日元。儘管此獲利指引略低於彭博社調查分析師預期的 1.95 兆日元，但公司預期 NAND 平均售價將持續上漲，支撐業績表現。

為了提升股東價值與資本效率，鎧俠宣布了一系列戰略舉措，包括：

股票分割：將於 2026 年 10 月 1 日執行 1 拆 3 的拆股計畫。

股份回購：計畫於 8 月至 10 月間回購最高達 8,000 億日元的庫藏股。

上市計畫：公司正研議於美國上市。

市場意見與股東結構變化

主要股東貝恩資本 (Bain Capital) 日本代表 Yuji Sugimoto 對公司前景表示樂觀，他認為：「雖然業務在短期內具有周期性，但從中長期來看，鎧俠的企業價值成長速度將超過 GDP 成長速度。」

目前東芝 (Toshiba) 已取代貝恩資本成為最大股東，持股約 15%。而南韓晶片大廠 SK 海力士則透過特殊目的公司間接持有約 14% 股份，其競爭與合作關係亦受到市場密切關注。