鉅亨網新聞中心 2026-07-28 11:30

據《TipRanks》，輝達 (NVDA-US) 周一 (27 日) 下跌 4.99%、博通 (AVGO-US) 上漲 0.34%、三星電子以及 SK 海力士下跌 7.47%，上周在南韓政府主辦的一場峰會上宣布多項重大 AI 合作案。這些協議旨在確保先進記憶體晶片的長期供應。消息公布後，Bernstein 分析師 Mark Li 重申對美光 (MU-US)、三星電子及 SK 海力士的優於大盤評級，並表示這些交易進一步支撐記憶體類股的強勁前景。

其中規模最大的協議來自輝達與 SK 海力士，雙方簽署了價值超過 5,000 億美元的意向書。合作範圍涵蓋記憶體供應與 AI 基礎設施，並包括計畫在 2027 年前為 SK 電信打造一座 2GW 的 Vera Rubin DSX AI 工廠，以及長期供應下一代高頻寬記憶體 (HBM)。

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三星電子也與博通簽署了一份合作備忘錄，協議規模截至 2030 年最高可達 2,000 億美元。合作內容涵蓋 HBM 晶片，以及採用 2 奈米製程技術的先進晶圓代工服務。

Li 表示，這些交易顯示，在 AI 需求進一步攀升之前，主要 AI 企業已經開始提前確保記憶體供應。

為何 Bernstein 仍看好記憶體股？

Bernstein 認為，記憶體已成為限制 AI 成長的最大瓶頸之一。雖然先進 AI 晶片獲得市場大部分關注，但該機構指出，如果沒有充足的 HBM 供應，這些晶片就無法充分發揮效能。

這也是為什麼輝達和博通選擇簽署長期供應協議，而不是依賴現貨市場採購。Bernstein 認為，這些合作關係將支撐未來數年記憶體晶片的強勁需求。

該機構同時表示，近期記憶體類股的回檔，已創造出具有吸引力的買進機會。

華爾街同樣看好這些記憶體類股。美光獲得「強力買進」的市場共識評級，而三星電子與 SK 海力士則獲得「適度買進」評級。