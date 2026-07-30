慧榮Q2營收4.5億美元創新高 全年營收估逾倍增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-30 18:57

慧榮科技 (SIMO-US) 今 (30) 日公布第二季財報，營收為 4 億 5,100 萬美元，創下歷史新高，季成長 32%，年成長 127%，毛利率 50.2%，稅後淨利 8,314 萬美元，營業利益率為 23.1%，每單位稀釋之美國存託憑證 (ADS) 盈餘 2.43 美元(約新台幣 79 元)。

慧榮總經理苟嘉章。(鉅亨網資料照)

慧榮預估，第三季營收將介於 5 億 1 千 900 萬至 5 億 4 千 100 萬美元，較前一季成長 15%-20%，較去年同期成長 114%-124%，毛利率介於 50% 至 51%，而營業利益率將提升至 27.5% 至 28.5% 之間。

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總經理苟嘉章指出，根據目前的訂單能見度及客戶需求預測，今年下半年將持續維持強勁的營收成長。儘管目前 NAND 價格與供應狀況為我們多項消費性業務帶來挑戰，但公司整體的競爭優勢與發展前景從未如此強勁。我們正朝著創下公司歷史最高年度營收的目標邁進，預期全年營收年增將超過 100%，且新推出的企業級 / AI 基礎設施產品目前仍處於導入初期，未來具備可觀的成長潛力。

慧榮表示，在 NAND 與 DRAM 持續嚴重缺貨的狀況下，三大產品線仍逆勢大幅成長。邊緣和企業級 SSD 控制晶片較前一季成長 5%-10%，較去年同期大幅成長 50%-55%；嵌入式 eMMC 與 UFS 控制晶片較上一季成長 15%-20%，與去年同期相比，大幅成長 95%-100%；Ferri 和企業級開機碟儲存解決方案成長幅度最大，單季成長達 110%-115%，相較於去年同期，巨幅成長高達 1,690%-1,695%。

苟嘉章表示，慧榮正快速從消費性 NAND Flash 控制晶片供應商，轉型為橫跨 AI 基礎設施至邊緣運算的控制晶片與儲存解決方案領導者，第二季財報交出亮眼成績，營收、毛利率及營業利益率均大幅成長，主要受惠於嵌入式 eMMC 與 UFS 控制晶片、企業級與邊緣 SSD 控制晶片，以及快速成長的 Ferri 車用與企業級開機碟儲存解決方案所挹注的營收。