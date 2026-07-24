鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-24 14:28

台北股市今 (24) 日遭遇川普新關稅 24 日上路、國際油價漲破 100 美元、亞洲區域股市下跌及市場動能萎縮的不利影響，終場下跌 1195.97 點或 2.67%，創史上第 9 大跌點，收在 43654.84 點，再次跌破季線，成交值萎縮爲 7924.35 億元；而今天大盤同時收周線，本周仍上漲 983.57 點或 2.3%。

〈台股盤後〉史上第9大跌點1195點失守季線 周線仍收紅漲983點。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股今天盤中台積電 (2330-TW) 下跌，造成電子股表現失色，同時，包括電子材料業 CCL 類股及 IC 載板類股成為重災區，台塑集團 (1301-TW) 表現 也不振，終場電子股指數大跌 2.99%，占大盤成交值仍達 78.43%。

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日韓股市今天出現重挫，包括日股下跌 2.7%，韓國股市下跌 4.8%，盤中再次熔斷；而今天新台幣兌美元匯價中午暫收 32.380 元、貶值 1.14 角，成交金額 6.44 億美元。

台股大盤今天開盤指數報 44769.39 點，盤中最高 44769.39 點，最低 43607.40 點，終場下跌 1195.97 點或 2.67%，收在 43654.84 點，成交值萎縮爲 7924.35 億元。

就今天台股的走勢來看，資深證券分析師簡伯儀指出，目前台股顯現的成交量能萎縮走勢，主要原因在外資對市場看法保守，同時 OTC 指數更弱，終場下跌 3.69%，一併造成市場的觀望，在市場走勢未獲明確突破之前，資金更是裹足不前，同時，美股、日股的重量級科技公司將陸續公布財報，是造成市場量能下滑的重要原因。

今天權值股表現普遍疲弱，台積電收盤下跌 55 元或 2.29%，收盤報 2350 元，聯發科 (2454-TW) 收跌 125 元或 3.23%，收盤報 3750 元，大立光 (3008-TW) 收跌 220 元或 5.31%，收盤報 3920 元。

包括電子材料業 CCL 類股及 IC 載板類股成為重今天的重災區，包括台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW) 及台燿 (6274-TW) 都以下挫作收。

今天 IC 載板表現不佳，爲電子族群的另一重災區 ，其中南電 (8046-TW) 以跌停 1110 元作收，欣興 (3037-TW) 下跌 6.36%，以 839 元作收，景碩 (3189-TW) 下跌 9.43%，以 771 元作收。