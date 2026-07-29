鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (29) 日因聯準會利率決議前夕，受費半重跌及晶片股重挫，加上韓股連 2 日跌至熔斷影響，電子權值股開盤後走勢疲軟，指數在盤中跌幅傢俱，一度爆跌逾 2,219 點，失守 4 萬大關，僅光學鏡頭、記憶體模組廠逆勢上揚，尾盤在權值股跌幅收斂下，終場跌 1,564.18 點或 3.76％，創史上第 7 大跌點，收 40,039.18 點，單日成交量 1.08 兆元較昨日增近 2,000 億元。
櫃買 OTC 則因中小股遭市場下修影響，重跌 5.16％，跌勢更重於集中市場。
台股昨 (28) 日下跌 2,030.83 點，創史上第 3 大跌點，今天續跌 1,564.18 點，兩天跌掉 3,595 點，儘管今天守住 4 萬點大關及半年線，但技術面須提防今天盤中已跌破 5/20 最低點 39,967 點，近 2 個月的頭部確立，上檔套牢賣壓沈重，尤其是季線今天正式下彎，短期恐難扭轉技術面劣勢。
電子權值股部分，台積電 (2330-TW) 開低走低，最後一盤更遭大賣 7,206 張，終場跌 3.51％或 80 元，收 2,200 元；聯發科 (2454-TW) 跌 4.98％，日月光投控 (3711-TW) 跌停板、台達電 (2308-TW) 跌半根停版，鴻海 (2317-TW) 跌 0.42％。今日下午要召開法說的聯電 (2303 -TW) 也慘遭跌停修正。
DRAM 族群則受中國大廠長鑫科技掛牌首日高調掛牌，市場擔憂長鑫規劃擴充 DRAM 產能，報股殺戮再起，包括南亞科 (2408-TW)、旺宏 (2337-TW) 跌停，華邦電 (2344-TW)、力積電 (6770-TW) 齊聲哀號，皆以跌停板坐收。
光學鏡頭則因股價基期較低，加上輝達晶片要上月球預期帶動光學鏡頭需求，而逆勢抗跌，包括聯一光 (3441-TW)、先進光 (3362 -TW)、陽明光 (3504-TW)、佳凌 (4976-TW) 逆勢漲停板，保勝光學 (6517-TW) 漲 7％。
貨櫃航運雙雄的長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 則受惠於第 2 季獲利衝高、第 3 季旺季接棒，加上油價下跌影響，也逆勢抗跌小漲 0.75％及 1.67％。
記憶體模組廠則不畏大盤下修，反而逆勢抗跌，宇瞻 (8271-TW) 漲 8.54％、威剛 (3260-TW) 漲 6.78％，創見 (2451-TW)、十詮 (4967-TW) 也漲幅超過 4％以上。
#偏弱機會股
#均線指標下殺
#動能指標下跌股
#空頭均線下殺
#指標剛跌破
下一篇