鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-29 14:34

台股今 (29) 日因聯準會利率決議前夕，受費半重跌及晶片股重挫，加上韓股連 2 日跌至熔斷影響，電子權值股開盤後走勢疲軟，指數在盤中跌幅傢俱，一度爆跌逾 2,219 點，失守 4 萬大關，僅光學鏡頭、記憶體模組廠逆勢上揚，尾盤在權值股跌幅收斂下，終場跌 1,564.18 點或 3.76％，創史上第 7 大跌點，收 40,039.18 點，單日成交量 1.08 兆元較昨日增近 2,000 億元。

櫃買 OTC 則因中小股遭市場下修影響，重跌 5.16％，跌勢更重於集中市場。

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台股昨 (28) 日下跌 2,030.83 點，創史上第 3 大跌點，今天續跌 1,564.18 點，兩天跌掉 3,595 點，儘管今天守住 4 萬點大關及半年線，但技術面須提防今天盤中已跌破 5/20 最低點 39,967 點，近 2 個月的頭部確立，上檔套牢賣壓沈重，尤其是季線今天正式下彎，短期恐難扭轉技術面劣勢。