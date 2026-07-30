鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-30 11:36

根據外媒報導，廣達 (2382-TW) 計畫透過發行全球存託股票 (GDS)，籌資金額最高達 22 億美元 (約新台幣 712 億元)，以因應強勁需求。但市場對於 AI 過度投資仍有疑慮，使得籌資成為利空消息，在大盤反彈之際，廣達今 (30) 日股價跳水，一度觸及跌停價 279 元，跌破年線，來到近 4 個月新低。

廣達今天早盤以 288 元開低走低，盤中觸及跌停價 279 元，雖未鎖住，但股價表現持續弱勢，截至 10 點 40 分，股價暫報 279.5 元，進逼跌停板，跌破所有均線，成交爆量超過 4.1 萬張。不過三大法人並未減碼廣達，連續 2 個交易日買超，合計買超 4271 張。

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據外媒報導，廣達擬透過發行 GDS 籌資最多 22 億美元，發行價格位於 43.91 至 44.77 美元，為台灣近 20 年來規模最大的股票發行案。市場指出，廣達籌資主要用於購買原物料，以及因應生產所需。籌資金額約 712 億元，幾乎是廣達實收資本額 386.26 億元的 2 倍。

廣達董事會近日也決議通過取得桃園龜山土地及建物，交易總金額約 197 億元，土地面積約 1.97 萬坪，建物面積約 4.93 萬坪，主要因應營運所需。

電子五哥近年因應 AI 需求暢旺，紛紛上調資本支出擴大投資，廣達第一季資本支出 81 億元，今年上看 300 億元；緯創 (3231-TW) 今年資本支出達 600 億元，明年規模可能再提高；英業達 (2356-TW) 今年資本支出大幅提升至 10 億美元 (約新台幣 320 億元)。