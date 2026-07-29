鉅亨網新聞中心 2026-07-29 22:11

南韓政府針對近期股市崩跌導致投資者損失慘重的局面，周三晚間由財政部長具潤哲 (Koo Yun Cheol) 主持緊急市場會議，正式宣布將採取追加措施以穩定金融市場。此次行動的核心在於限制散戶投資者參與「個股型槓桿 ETF」，旨在緩解因高度集中交易造成的市場波動。

市場動盪與熔斷機制頻傳

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南韓股市近期表現與年初因人工智慧 (AI) 及半導體需求帶動的樂觀情緒形成強烈對比。基準的南韓綜合股價指數 (KOSPI) 已較 6 月的高點重挫約 40%。特別是在權值股 SK 海力士公布弱於預期的財報後，市場對 AI 投資熱潮產生質疑，導致散戶加速拋售，KOSPI 指數更曾一度單日暴跌超過 12%。

這種劇烈的跌勢，導致南韓股市連續兩個交易日觸發全市場的「熔斷機制」。市場將波動的主因之一，歸咎於 5 月份甫推出的個股型槓桿 ETF。由於投機性交易高度集中在三星電子與 SK 海力士等少數藍籌股，放大了 KOSPI 指數的震盪幅度，使得南韓市場的波動性顯著高於全球同類市場。

加強監管：限制散戶曝險與調高門檻

南韓金融監管機構計畫立即推行一系列限制措施。具體內容包括：設定散戶投資者在槓桿 ETF 上的風險曝險上限，規定此類產品在個人整體投資組合中不得超過特定比例；同時，政府也計畫提高交易成本並增加模擬交易的要求。

此外，原定於 7 月 31 日生效的限制措施也將如期執行，其中包括將槓桿型個股 ETF 的最低現金保證金門檻提高至 3,000 萬韓元。監管部門目前已暫停此類新產品的上市與廣告，並尋求建立法律依據，賦予監管機構採取緊急市場穩定措施的權力，參考範本包括香港的靈活槓桿制度。

政策失靈爭議與官方回應

此次市場危機引發了南韓政壇的激烈辯論。在國會聽證會上，反對黨議員質疑政府為何在資產管理業普遍擔憂的情況下，仍快速批准此類高風險產品上市，批評政府將提振股價置於市場穩定之上。

國民力量黨議員 Lee Jongwook 對財政部長具潤哲表示：「這個國家已經變成了一座賭場。」他直指這些產品根本不該被允許進入市場，並將此視為一場「政策失敗」。對此，財政部長具潤哲在聽證會上公開致歉，承認監管部門在產品推出前應進行更審慎的評估，並強調當前的首要任務是穩定市場。

「平準基金」呼之欲出？

雖然目前的政策重點在於監管去槓桿，但南韓政府已釋放出將「直接救市工具」列入備選清單的強烈訊號。若強制平倉持續造成流動性真空並衝擊金融機構，政府可能會動用或重啟「股市穩定基金」(或稱平準基金)。

南韓過去曾有相關先例，例如 2020 年曾設立規模達 10.7 兆韓元的股市穩定基金。雖然目前尚未正式啟動，但「建立法律依據」的表述已為未來政府直接干預預留了制度空間。

對全球半導體產業鏈的影響

從全球視角來看，南韓限制槓桿 ETF 的舉措被視為半導體與 AI 算力產業鏈的「止血」催化劑。由於三星與海力士在 KOSPI 指數中的市值占比極高，個股槓桿 ETF 的被迫平倉 (再平衡賣出) 會形成股價下跌的惡性循環。