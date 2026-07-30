鉅亨網新聞中心 2026-07-30 09:15

韓國首爾汝矣島國會前周三 (29 日) 出現逾 30 座白色「弔唁花圈」，輓聯寫著「投資者保護只是嘴上說說？」、「廢除單一股票槓桿 ETF」及「用選票報復你們」等標語。這場由韓國散戶團體發起的抗議，反映韓股近期重挫後，高槓桿 ETF 放大投資人損失，引爆市場對監管與投資者保護的不滿。

韓股崩跌掀怒火 散戶抬花圈包圍國會：廢除個股槓桿ETF。(圖:shutterstock)

這場抗議的導火線，源於韓國股市連續兩日遭遇的歷史性劇烈動盪。7 月 28 日，KOSPI 指數暴跌逾 8%，觸發了市場熔斷機制；緊接著在 29 日，指數盤中一度重挫 12.63%，最終收跌 5.98%。這是韓國股市歷史上首次出現連續兩個交易日熔斷的極端情況。

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股市連日熔斷 散戶財富遭屠殺

在這場暴跌災難中，與三星電子和 SK 海力士掛鉤的單一股票槓桿 ETF 成為了散戶的「噩夢」。這類產品透過每日兩倍收益機制追蹤標的股票表現，當 SK 海力士股價盤中一度暴跌超過 18%、三星電子跌幅接近 13% 時，相關槓桿 ETF 的跌幅直接擴大至約 25%。

對於許多押注半導體產業的韓國散戶而言，槓桿工具不僅沒有帶來超額回報，反而成為了加速財富蒸發的「絞肉機」。

槓桿 ETF 並非普通投資工具

專家分析指出，單一股票槓桿 ETF 本質上是高風險金融產品，其運作機制對普通投資者並不友善。這類 ETF 透過衍生品工具放大每日漲跌幅，例如兩倍槓桿 ETF 在標的股價上漲 10% 時理論上能獲利 20%，但在跌幅達到 10% 時也會導致 20% 的淨值縮水。

此外，其每日調整倉位的特性會產生嚴重的負複利效應，即使標的股票最終反彈回原點，ETF 淨值也常因波動損耗而難以恢復。

抗議者認為，這類產品雖然冠以「ETF」之名，卻完全背離了傳統 ETF 分散風險的投資理念，實際上是對單一股票進行極高風險的集中賭博。

他們強烈要求監管機構直接廢除這類產品，認為當局允許高風險工具大規模向缺乏專業知識的個人投資者銷售，且未能充分揭示風險，是此次散戶財富崩盤的主要責任方。

監管當局陷入「亡羊補牢」的尷尬

面對散戶的怒火與輿論壓力，韓國政府內部呈現出不同聲音。正在陪同總統訪問巴西的總統政策室長金容範試圖將問題複雜化，表示此次暴跌受 AI 投資回報不確定性、全球半導體競爭壓力以及市場結構等多重因素影響，不應將所有問題完全歸咎於槓桿 ETF。

然而，金融監督院長李燦鎮的一句「我後悔當初是不是應該躺下也要阻止它」，卻直接戳中了監管機構在產品准入審查上的失職與窘境。

國會方面，政界對於如何處理該產品也存在分歧。執政黨的部分議員直言該產品是抹殺分散投資特性的「賭博式兇器」，要求必須整頓；但也有聲音擔憂倉促退市將損害市場信譽，主張採取提高基本預存金要求等方式來降低波動與吸引力。

為了遏制這場愈演愈烈的爭議，韓國金融當局最終決定採取「組合拳」進行管控。自 7 月 31 日起，投資者若欲新購或追加購買單一股票槓桿產品，必須具備 3000 萬韓元的現金預存金。

這項措施預計將使相關交易帳戶數量劇減，交易規模萎縮超過六成。此外，當局仍在研究下調槓桿倍數、限制散戶准入資格等更嚴厲的限制方案。

這一系列風波不僅僅反映了散戶對金融產品的恐懼，更引發了對韓國金融監管體系的深層次反思。當「投資者保護」僅僅成為停留在口號上的承諾，那些在市場暴跌中被迫清零帳戶的散戶，其財富與信任又該由誰來買單？