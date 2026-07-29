鉅亨網新聞中心 2026-07-29 21:22

韓股近日波動劇烈，南韓基準 KOSPI 指數連續兩個交易日觸發熔斷機制，盤中跌幅一度超過 12%，下探至 4 月初以來的最低水準。儘管重量級半導體大廠 SK 海力士公布了強勁的財報數據，但因未能滿足市場極高的期待，股價仍重挫 9.61%。

韓股暴跌何時休？分析師：去槓桿壓力仍為後市關鍵(圖:shutterstock)

根據多位分析師的觀點，此輪市場修正的主因並非人工智慧 (AI) 基本面惡化，而是由槓桿型 ETF 集中平倉所引發的技術性拉回。

‌



記憶體大廠財報未能提振信心

儘管 SK 海力士的業績表現優異，但在當前的市場環境下，亮眼的數字已不足以支撐股價。

Allspring Global Investments 投資組合經理 Gary Tan 指出，在目前的 AI 市場中，「強勁」的財報已顯得不足，投資人正尋求更多催化劑，特別是關於長期供貨訂單與股東回報的相關訊號，以支撐作為 AI 交易核心的記憶體類股。

他預測，若缺乏這些支撐訊號，隨著槓桿部位的出清與市場預期的重設，亞洲 AI 相關股票的波動將持續反覆。

技術面去槓桿引發連鎖反應

法國興業銀行亞洲股票策略主管 Frank Benzimra 分析，韓國市場的交易部位顯得過度擁擠，目前正處於平倉階段。他指出，跌勢最慘重的標的往往是槓桿倍數最高的資產，尤其是 5、6 月規模急劇擴張的單一股票槓桿型 ETF。

Benzimra 認為市場自 6 月底觸及階段高點後，便逐步顯現去槓桿跡象，目前難以斷言這場拋售何時結束，但對目前的交易參與保持謹慎態度。

East Eagle Asset Management 副首席投資長 Pierre Hoebrechts 則更進一步形容，這場崩盤是必然發生的「意外」。他指出，市場在 6 月份已發出警告，巨額資金流入 SK 海力士與三星電子，加上韓國本地新開戶數激增、槓桿資金高度集中，以及作為「最後一根稻草」的外資 2 倍槓桿 ETF，共同釀成了本次修正。

他預計，唯有在大量融資保證金帳戶完成平倉後，拋售行情才會止步，且距離該轉折點可能已不遠。

資金流向與區域市場比較

在資金動向方面，紐約梅隆銀行 (BNY) 亞太宏觀策略師 Wee Khoon Chong 觀察到，KOSPI 的高波動率顯示內部槓桿水準仍然偏高。不過，他認為市場並非陷入恐慌，資金流數據顯示賣壓主要集中在 IT 類股，其他大部分類股反而普遍存在買盤需求，行情更傾向於類股輪動。

IG 市場分析師 Fabien Yip 則提到，本月初許多外資選擇獲利了結，導致 KOSPI 與韓元承受沉重賣壓。隨著市場波動加劇，參與者減少，成交量降低反而可能導致價格波動更加劇烈。