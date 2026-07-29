鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-29 17:10

南韓銀行周三 (29 日) 表示，由於通貨膨脹壓力持續高漲，且國家經濟預計將持續增長，目前有必要維持貨幣緊縮模式。

本月初，南韓銀行已將基準利率上調 0.25 個百分點至 2.75%，這不僅是南韓三年半以來首次升息，其核心目的在於對抗物價攀升與穩定波動的本幣匯率，同時確保強勁的出口能持續支撐經濟增長。

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南韓銀行總裁申鉉松 (Shin Hyun-song) 在國會委員會會議中指出，當前通膨壓力同時來自成本端與需求端，因此維持緊縮立場以抑制核心通膨是合理的做法。他強調，未來的升息時機與幅度將取決於經濟數據、通膨壓力程度及金融穩定狀況。

央行預測，由於經濟復甦且金融穩定風險依然存在，通膨高於目標水準的情況將會持續較長一段時間。

在經濟表現方面，南韓展現了優於預期的韌性。第二季經濟季率增長 0.6%，高於央行原先預測的 0.2%，這使得全年達成 3% 增長目標的機會大增。

強勁的出口與投資是主要增長引擎，特別是半導體產業的繁榮預計將透過所得效應與投資帶動，進一步推升通膨壓力。此外，全球油價的不確定性正導致工業產品與服務價格加速上漲。