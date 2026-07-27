鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股價周一 (27 日) 大跌近 5%，拖累整個晶片類股走低。隨著輝達股價回落，蘋果 (AAPL-US) 也因此超越，重新成為全球市值最高的上市公司。
其他晶片製造商同樣走弱，AMD(AMD-US)周一跌幅超過 5%，記憶體製造商也大幅下挫，其中美光 (Micron)(MU-US) 下跌超過 2%，SK 海力士 (SK Hynix)(SKHY-US) 更重挫超過 7%。
有報導指出，輝達正在洽談為 OpenAI 提供高達 2,500 億美元的資金擔保，以協助 OpenAI 租用與美國資料中心計畫相關的運算能力。這項消息再次引發市場對「循環融資」的擔憂，也就是供應商同時也是其客戶的主要投資者，形成資金與交易彼此循環的情況。
根據《彭博社》報導，如果這項擔保成真，將會是輝達歷來規模最大的融資擔保案之一。
此外，這家 AI 晶片製造商上周五也宣布與 SK 集團展開策略合作。SK 集團是 SK 海力士的母公司，雙方將推動一項規模超過 5,000 億美元的計畫，涵蓋 AI 工廠以及下一代記憶體技術。
同時，市場對於中國可能正在 AI 競賽中取得領先的疑慮，也對整個產業造成壓力。《The Information》報導，一家中國國有背景企業已開始量產一項晶片製造所需的關鍵設備，引發 ASML(ASML-US) 股價遭到拋售。
市場對輝達這類晶片製造商與購買其設備的 AI 開發商之間存在「循環投資」的擔憂，進一步加深了投資人對 AI 需求、AI 企業估值以及債務問題的疑慮。
《彭博社》指出，周一用來保障輝達債務在未來五年內違約風險的成本，出現有紀錄以來最大的單日漲幅，進一步加劇市場對該公司未來可能承擔愈來愈多資金承諾的擔憂。
投資人對於 AI 基礎建設支出的態度也愈來愈緊張，開始質疑這些龐大投資究竟能帶來多少報酬。
Alphabet(GOOGL-US) 上周宣布，由於持續擴建 AI 基礎設施，將提高資本支出預期，消息公布後股價大幅下跌。
目前投資人正等待微軟 (Microsoft)(MSFT-US)、亞馬遜(AMZN-US) 以及 Meta(META-US)這周公布財報。市場普遍預期，這些公司都將宣布進一步增加與 AI 相關支出。然而，如果這些公司透露出任何放慢 AI 投資腳步的跡象，對半導體及相關設備製造商而言，都可能是個壞消息。
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