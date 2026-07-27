鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-28 06:30

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有報導指出，輝達正在洽談為 OpenAI 提供高達 2,500 億美元的資金擔保，以協助 OpenAI 租用與美國資料中心計畫相關的運算能力。這項消息再次引發市場對「循環融資」的擔憂，也就是供應商同時也是其客戶的主要投資者，形成資金與交易彼此循環的情況。

根據《彭博社》報導，如果這項擔保成真，將會是輝達歷來規模最大的融資擔保案之一。

此外，這家 AI 晶片製造商上周五也宣布與 SK 集團展開策略合作。SK 集團是 SK 海力士的母公司，雙方將推動一項規模超過 5,000 億美元的計畫，涵蓋 AI 工廠以及下一代記憶體技術。

市場對輝達這類晶片製造商與購買其設備的 AI 開發商之間存在「循環投資」的擔憂，進一步加深了投資人對 AI 需求、AI 企業估值以及債務問題的疑慮。

《彭博社》指出，周一用來保障輝達債務在未來五年內違約風險的成本，出現有紀錄以來最大的單日漲幅，進一步加劇市場對該公司未來可能承擔愈來愈多資金承諾的擔憂。

投資人對於 AI 基礎建設支出的態度也愈來愈緊張，開始質疑這些龐大投資究竟能帶來多少報酬。