從晶片商變金主？輝達豪擲2500億美元打造AI新護城河 再撥3500美元養自己
鉅亨網新聞中心
全球 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 正尋求擴大在人工智慧產業鏈中的角色，除了持續供應 GPU 晶片外，市場傳出，公司正考慮直接參與大型 AI 基礎建設融資，藉由提供資金與信用支持，協助客戶建置資料中心並採購晶片，建立比硬體更難取代的新競爭優勢。
根據市場消息，輝達正與 OpenAI 洽談，擬為其位於美國俄亥俄州的大型 AI 資料中心提供最高 2,500 億美元融資支持。該資料中心總投資規模預計超過 5,000 億美元，涵蓋晶片、資料中心及相關基礎設施，首期工程預計將於 2028 年提供約 800 兆瓦 (MW) 運算能力。
此外，輝達也正討論為 OpenAI 未來最高 3,500 億美元的晶片採購提供融資方案。
若上述兩項計畫皆順利推進，代表輝達不只是拿下龐大的 GPU 訂單，更可能透過自身資產負債表協助客戶取得資金，進一步刺激對自家產品的需求，讓公司從 AI 晶片供應商，逐漸轉型為 AI 基礎建設的重要資本合作夥伴。
事實上，這並非輝達首次透過資本布局擴張 AI 生態系。
今年稍早，輝達參與 OpenAI 最新一輪募資，同時加碼投資 AI 雲端服務商 CoreWeave (CRWV-US)。近期市場也傳出，輝達開始為採購其 AI 硬體設備的基礎建設業者提供貸款擔保，由金融機構提供融資，而輝達則分擔部分信用風險，降低客戶建置 AI 資料中心的資金門檻。
若將上述布局整合觀察，可以發現這已不只是單純的策略投資，而是一套逐步成形的長期商業模式。
過去數十年，半導體產業主要透過設計更快的晶片、提升製程技術或降低成本來建立競爭優勢。然而，AI 時代已改變產業競爭規則。
目前訓練最先進的大型 AI 模型，需要投入數十億美元購買 GPU、建置電力系統、網路設備及大型資料中心。隨著單一 AI 專案成本攀升至數千億美元等級，企業能否取得充足資金，已逐漸與取得高效能晶片同樣重要。
分析指出，這正是輝達的新機會。
透過投資客戶、提供融資擔保，甚至協助安排大型 AI 專案資金來源，輝達不僅能深化與客戶的合作關係，也能提高競爭對手搶單難度。相較於硬體供應商，融資合作夥伴的角色通常更難被替換，形成新的競爭護城河。
目前市場傳出的 OpenAI 融資計畫尚未拍板，雙方仍可能無法達成協議。不過，市場人士認為，無論此次交易是否完成，輝達近一年來一連串投資、融資及信用支持布局，已顯示公司不再滿足於僅是 AI 浪潮中的晶片供應商，而是希望成為 AI 基礎建設的重要資金推手。
若這項策略持續推進，輝達未來最大的競爭優勢，可能不再只是更快、更強大的 GPU 架構，而是其雄厚的資產負債表與資本運作能力，進一步鞏固其在全球 AI 產業中的領導地位。
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