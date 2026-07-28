從晶片商變金主？輝達豪擲2500億美元打造AI新護城河 再撥3500美元養自己

鉅亨網新聞中心 2026-07-28 08:50

全球 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 正尋求擴大在人工智慧產業鏈中的角色，除了持續供應 GPU 晶片外，市場傳出，公司正考慮直接參與大型 AI 基礎建設融資，藉由提供資金與信用支持，協助客戶建置資料中心並採購晶片，建立比硬體更難取代的新競爭優勢。

（圖：REUTERS/TPG）

根據市場消息，輝達正與 OpenAI 洽談，擬為其位於美國俄亥俄州的大型 AI 資料中心提供最高 2,500 億美元融資支持。該資料中心總投資規模預計超過 5,000 億美元，涵蓋晶片、資料中心及相關基礎設施，首期工程預計將於 2028 年提供約 800 兆瓦 (MW) 運算能力。

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此外，輝達也正討論為 OpenAI 未來最高 3,500 億美元的晶片採購提供融資方案。

若上述兩項計畫皆順利推進，代表輝達不只是拿下龐大的 GPU 訂單，更可能透過自身資產負債表協助客戶取得資金，進一步刺激對自家產品的需求，讓公司從 AI 晶片供應商，逐漸轉型為 AI 基礎建設的重要資本合作夥伴。

事實上，這並非輝達首次透過資本布局擴張 AI 生態系。

今年稍早，輝達參與 OpenAI 最新一輪募資，同時加碼投資 AI 雲端服務商 CoreWeave (CRWV-US)。近期市場也傳出，輝達開始為採購其 AI 硬體設備的基礎建設業者提供貸款擔保，由金融機構提供融資，而輝達則分擔部分信用風險，降低客戶建置 AI 資料中心的資金門檻。

若將上述布局整合觀察，可以發現這已不只是單純的策略投資，而是一套逐步成形的長期商業模式。

過去數十年，半導體產業主要透過設計更快的晶片、提升製程技術或降低成本來建立競爭優勢。然而，AI 時代已改變產業競爭規則。

目前訓練最先進的大型 AI 模型，需要投入數十億美元購買 GPU、建置電力系統、網路設備及大型資料中心。隨著單一 AI 專案成本攀升至數千億美元等級，企業能否取得充足資金，已逐漸與取得高效能晶片同樣重要。

分析指出，這正是輝達的新機會。

透過投資客戶、提供融資擔保，甚至協助安排大型 AI 專案資金來源，輝達不僅能深化與客戶的合作關係，也能提高競爭對手搶單難度。相較於硬體供應商，融資合作夥伴的角色通常更難被替換，形成新的競爭護城河。

目前市場傳出的 OpenAI 融資計畫尚未拍板，雙方仍可能無法達成協議。不過，市場人士認為，無論此次交易是否完成，輝達近一年來一連串投資、融資及信用支持布局，已顯示公司不再滿足於僅是 AI 浪潮中的晶片供應商，而是希望成為 AI 基礎建設的重要資金推手。