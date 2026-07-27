鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-27 17:00

微軟、Meta、亞馬遜、蘋果四家上兆美元市值科技巨頭相本周將陸續公布最新一季財報。在 Alphabet 兩週前因上調資本開支至 2050 億美元、自由現金流上市以來首度轉負而盤後重挫的陰影下，市場目光徹底從「獲利增速」轉向「AI 燒錢能否兌現」。微軟與 Meta 定於週三 (29 日) 公布，亞馬遜蘋果則在週四(30 日)。

根據高盛與 LSEG 總結的預期，今年全球五大雲端服務商資本開支合計將突破 7250 億美元，較 2025 年 4120 億美元激增約 77%，但以會計準則，全年僅約 2110 億美元計入當期利潤表折舊，逾 5000 億美元掛帳為長期資產掛銷。

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這種「表面獲利光鮮、現金流大額流出」的錯誤配置，正是巨頭獲利成長超 20% 卻遭資金拋售的根源，有分析師更直言押注自由現金流長期惡化，等於賭過去 20 年最優秀資本配置者喪失投資能力，但 GPU 有效商用壽命若只有 2 至 3 年、短於管理階層假設的 5 至 6 年折舊期，2027 至 2028 年折舊海嘯將提前擠壓回收窗口，這是比「擔心燒錢」還更大的隱憂。

微軟全年資本支出規劃約 1900 億美元，上季自由現金流已由 257 億滑落至 158 億美元，Azure 的 39% 至 40% 的增速守住與否，決定 1900 億投入的合理性；亞馬遜近 2000 億開支令過去一年自由現金流僅餘 12 億，但 AWS 增速回彈至 28%、待執行訂單超 3600​​億，成為對沖悲觀的錨。

Meta 無自營雲盤，營業利潤率已自高點回落，若 AI 未能撬動廣告 ARPU，將是四家中估值支撐最薄者。

蘋果則幾乎置身事外，每季仍產生巨額自由現金流，真正變數在 iPhone 週期拉長、中國市場承壓，以及庫克最後一次以執行長身分主持財報會議、特納斯即將接棒的權力交接。

但需求面並非沒有底氣支撐，谷歌雲端 Q2 年增 82%、積壓訂單金額 5140 億美元，微軟商業 RPO 超 6000 億，亞馬遜超 3600​​億，訂單能見度反而印證「產能跟不上需求」。

但 FactSet 顯示，標普 500 指數今年第二季獲利年增 24.7%、連兩季超過 20%，門檻被墊高。

另據 Bespoke 統計，Q2 財報成績不及預期個股股價平均下跌 4.2%，遠超歷史均值 2.9%。