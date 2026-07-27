鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
在人工智慧 (AI) 發展進入關鍵轉折點之際，包括輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US)、Google(GOOGL-US) 與 OpenAI 在內的數十家科技巨頭、新創公司與研究機構，上周五 (24 日) 共同簽署了一封公開信，強烈敦促美國政策制定者不要打壓「開放權重」(open-weight)AI 模型。
這場罕見的大團結行動，旨在捍衛 AI 技術的開放性，並回應華府近期對此類技術可能引發安全風險的疑慮。
輝達執行長黃仁勳特別在其社群平台 X 的首篇貼文中強調開放模型的重要性。他指出：「AI 將轉型每個產業、推動每家公司，並由每個國家建立。」
他認為，開放模型不僅能強化安全性與網路安全，還能加速技術創新的擴散，並讓各國在開發 AI 時能保有技術「主權」。此觀點也獲得了特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 與 Google 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 的公開支持。
這封公開信的發表背景，正值美國政府官員對中國 AI 公司「月之暗面」(Moonshot AI) 及其模型 Kimi K3 表示嚴正關切。Kimi K3 目前被視為全球最強大的開放權重模型之一，但白宮科技政策辦公室主任 Michael Kratsios 公開指控該模型是透過「蒸餾」(distillation)Anthropic 的 Fable 5 模型而成。財政部長貝森特 (Scott Bessent) 甚至將此種技術路徑比作「盜竊」，並暗示可能對相關公司實施制裁。
簽署者在信中反駁，美國的 AI 領導地位不應僅由單一模型來定義，而應取決於是否能建立一個強大的開放生態系統。對於所謂的「蒸餾」技術，巨頭們認為這是 AI 創新中不可或缺的一環，若有違法提取價值的行為，應透過針對性的法律框架處理，而非採取會阻礙創新的全面性限制。
目前，已有包括 Cisco、IBM、GitHub 以及 Linux 基金會等 32 家組織加入聯署。在主要 AI 廠商中，目前僅剩 Anthropic 尚未表態支持開放模型。