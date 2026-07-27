鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-27 14:40

這場罕見的大團結行動，旨在捍衛 AI 技術的開放性，並回應華府近期對此類技術可能引發安全風險的疑慮。

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輝達執行長黃仁勳特別在其社群平台 X 的首篇貼文中強調開放模型的重要性。他指出：「AI 將轉型每個產業、推動每家公司，並由每個國家建立。」

他認為，開放模型不僅能強化安全性與網路安全，還能加速技術創新的擴散，並讓各國在開發 AI 時能保有技術「主權」。此觀點也獲得了特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 與 Google 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 的公開支持。

這封公開信的發表背景，正值美國政府官員對中國 AI 公司「月之暗面」(Moonshot AI) 及其模型 Kimi K3 表示嚴正關切。Kimi K3 目前被視為全球最強大的開放權重模型之一，但白宮科技政策辦公室主任 Michael Kratsios 公開指控該模型是透過「蒸餾」(distillation)Anthropic 的 Fable 5 模型而成。財政部長貝森特 (Scott Bessent) 甚至將此種技術路徑比作「盜竊」，並暗示可能對相關公司實施制裁。

簽署者在信中反駁，美國的 AI 領導地位不應僅由單一模型來定義，而應取決於是否能建立一個強大的開放生態系統。對於所謂的「蒸餾」技術，巨頭們認為這是 AI 創新中不可或缺的一環，若有違法提取價值的行為，應透過針對性的法律框架處理，而非採取會阻礙創新的全面性限制。