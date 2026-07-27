鉅亨網新聞中心 2026-07-27 15:10

很多人聊起中國晶片產業，第一時間想到的往往是光刻機、華為海思或國產 CPU。但實際上，在現代數位與人工智慧架構中，還有一個更基礎、更具戰略意義的底層領域——儲存晶片。

中國記憶體誰在撐腰？長鑫、長江儲存背後資本揭密。(圖:shutterstock)

無論是日常使用的智慧型手機、個人電腦，還是龐大的伺服器與人工智慧資料中心，都離不開儲存晶片的高效運作。

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目前，支撐中國儲存產業最重要的兩家核心企業分別是：主攻 DRAM（動態隨機存取記憶體）的長鑫儲存（CXMT），以及主攻 NAND Flash（快閃記憶體）的長江存儲（YMTC）。

這兩家企業的崛起，不僅象徵著國產半導體正向產業鏈上游發起總攻，更完美體現了中國發展半導體產業的核心模式：地方政府長期投資與國家策略資本扶持的深度結合。

長鑫儲存：合肥「股權財政」的教科書級代表作

長鑫儲存的崛起，就不得不提到安徽合肥。過去，許多人難以理解為什麼一個內陸城市願意拿出天文數字般的財政資金去押注風險極高的晶片產業。然而，合肥走出了一條獨樹一幟的發展道路——股權財政。

傳統的地方財政主要依賴土地出讓與稅收，而合肥探索出的模式則是：政府透過成立專業的產業投資基金直接投資高科技企業，伴隨企業共同成長；當企業成功後，地方不僅能收穫完整的產業生態，更能透過股權價值的增值獲得長期的資本回報。

這正是合肥能夠從傳統工業城市華麗轉身，躍升為中國新能源、新型顯示與半導體產業重鎮的關鍵祕訣。

回顧歷史，合肥曾展現出驚人的戰略定力。當年液晶面板產業投資規模龐大、技術壁壘極高且風險極大，許多城市望之卻步，但合肥選擇長期下注京東方。最終，中國顯示面板產業迎來大崛起，京東方躍升全球面板巨頭。

在此之後，合肥如法炮製，陸續精準押注了新能源汽車產業鏈，以及承載國產記憶體重任的長鑫儲存，每一次佈局都在產業爆發前夕搶佔先機。

長鑫儲存背後的資本與戰略力量主要包含以下三個核心支撐：

首先是合肥國資的核心支撐，包含合肥產業投資平台、地方產業基金及經開區相關投資平台，其核心目的不僅是財務投資，更是透過資本運作將完整的半導體產業鏈留在當地。

其次是國家大基金的挹注，國家積體電路產業投資基金的加入，有效分擔了半導體產業投資週期長、資金需求巨大的風險，幫助長鑫度過最艱難的研發攻堅期。

最後是安徽省級產業資本，安徽省全力圍繞記憶體晶片打造完整生態系，從上游設備、材料，到中下游的封測與終端應用，形成強大的產業群聚效應。

在長鑫儲存之前，全球 DRAM 市場長期被三星、SK 海力士與美光三家國際巨頭把持，中國長期缺乏自主 DRAM 技術。長鑫的誕生與突破，不僅是一家企業的成長，更是中國補齊半導體核心短板、打破技術壟斷的關鍵一步。

隨著中國 DRAM 實現量產突破，有觀點認為，長鑫所帶來的綜合產業價值釋放已達到兆級規模，其帶動的經濟效應遠超傳統財政收入的意義，也讓「合肥模式」成為各地競相效仿的標竿。

長江存儲：國家隊打造的國產快閃記憶體力量

如果說長鑫儲存挑戰的是 DRAM 的高地，那麼長江存儲則是中國向 NAND 快閃記憶體發起衝鋒的國家隊。

無論是智慧型手機的 128G、256G、512G 容量，還是電腦中的高速 SSD 固態硬碟，以及龐大的雲端資料中心儲存，背後的核心技術都是 NAND Flash。這個市場過去同樣由三星、SK 海力士 (SKHY-US) 、鎧俠、美光科技 (MU-US) 等海外大廠長期壟斷。

為了打破這一僵局，湖北武漢憑藉中國重要的半導體產業基地－－光谷，成為長江存儲的搖籃。

湖北國資與武漢地方平台積極推動，依托長江存儲全力打造世界級的儲存產業群聚。同時，國家大基金持續戰略支持，加上紫光體系在早期的業務與資源協同，讓長江存儲在極其兇險的國際競爭中迅速站穩腳跟，確立了其不可動搖的國家戰略地位。

正如業界所言：「在人工智慧時代，算力、資料與儲存缺一不可。沒有強大的儲存晶片作支撐，再強大的算力也無法發揮效用。儲存晶片，正是未來數位經濟與 AI 時代不可動搖的基石。」

中國儲存產業的深層突圍

盤點全球半導體分工歷史，過去幾十年呈現出清晰的階梯：美國掌控晶片設計的頂端，日本與韓國掌握材料與記憶體製造，而中國則長期承擔製造代工與終端應用的角色。

如今，以長鑫儲存代表的 DRAM 突破，以及長江存儲代表的 NAND 快閃記憶體突破，標誌著中國正堅定不移地向產業鏈上游發起總攻。

無論是合肥模式還是湖北模式，其本質都是利用耐心資本、長期資本去換取產業的未來。半導體產業的競爭從來不是一朝一夕的短跑，而是一場動輒十年、二十年的馬拉松長跑。