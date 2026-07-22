鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-22 20:40

世界銀行首席經濟學家 Indermit Gill 周二 (21 日) 表示，美國與伊朗之間不斷升級的敵對行動，可能再次引發全球通膨並推高利率，導致 2026 年全球經濟增長率從去年的 2.9% 驟降至 1.3%。

Gill 指出，世銀先前預測的最壞情況——即戰事持續超過 6 個月——已接近成為現實，屆時全球整體通膨率恐將攀升至 4.5%。

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報導指出，中東地區持續的戰鬥與石油基礎設施受損，已對能源與農業供應鏈造成嚴重的連鎖反應。由於荷姆茲海峽航運受阻，以及胡塞武裝對紅海航道的封鎖，肥料、氦與硫等農業必需品的運輸遭到干擾，這將進一步惡化全球糧食安全問題。

此外，隨著通膨加速與利率上升，債務沉重的貧窮國家將面臨借貸成本激增，迫使這些政府削減教育與醫療等關鍵公共服務，以償還債務。

Gill 形容這種困境為一場「緩慢發生的火車失事」。目前約有 40% 的中低收入國家已處於債務困境或面臨高度風險，其平均債務占 GDP 比例已從疫情前的 40% 飆升至 67%。

雖然美國、中國與印度等大型經濟體因具備較強韌性，受到的衝擊相對較小，但發展中國家面臨的生存挑戰極為嚴峻。