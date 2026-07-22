鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-22 16:40

輝達 (NVDA-US) 下一代 AI 伺服器平台 Vera Rubin 正加速邁向量產，公司高層近日罕見對外公開最新進展，透露包括 OpenAI、微軟 (MSFT-US) 、Anthropic 及 CoreWeave(CRWV-US) 等多家重要客戶，已率先取得測試機架展開驗證。

根據《The Information》報導，輝達近期安排多位高階主管接受媒體參訪，首度揭露 Vera Rubin 的製造流程、測試狀況與產能規劃。

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輝達資深副總裁 Andrew Bell 表示，相較於上一代 Blackwell 平台，Vera Rubin 目前的開發與生產進度順利許多，公司對後續量產持審慎樂觀態度。

報導指出，目前已有數十家客戶收到少量 Vera Rubin 測試機架，每座機架搭載 72 顆 GPU，除了 OpenAI、微軟與 Anthropic 外，也包括雲端服務商 CoreWeave 及 SpaceX(SPCX-US) 旗下 AI 公司 xAI 等業者，均已開始進行測試。

價格方面，一名採購人士透露，每座 Vera Rubin 機架售價約介於 700 萬至 800 萬美元，明顯高於目前 Grace Blackwell 300 機架約 500 萬美元的價格。

在此次媒體參訪中，記者也前往輝達位於美國加州聖塔克拉拉總部附近的一處測試基地，現場約有 30 座伺服器機架正在運作，其中不少為 Vera Rubin 系統。輝達主管並表示，OpenAI 目前已開始使用其中部分設備進行測試。

根據介紹，一座 Vera Rubin 機架高度約與大型文件櫃相近，但重量高達約 4,000 磅（約 1,814 公斤），接近一輛皮卡車的重量。

Bell 坦言，Blackwell 初期量產曾遭遇多項挑戰，包括硬體、軟體、診斷系統及製造流程均曾出現問題，甚至部分設計必須重新調整，對團隊而言是一段艱難經歷。

吸取前一代產品經驗後，他表示，Vera Rubin 在設計上進行多項改良，其中最重要的是大幅減少機架內部線纜，並導入更多機器人自動化組裝流程，以降低製造複雜度、提升組裝效率及良率。

Bell 認為，這些改變有助於避免重演 Blackwell 量產初期遇到的瓶頸。

產能方面，他透露，輝達目前與十多家製造夥伴合作，未來整體供應鏈最高可望具備每日生產 1,000 座 Vera Rubin 機架的能力。

若以每座機架 700 萬美元估算，在理論最大產能下，單季潛在營收規模可超過 6,300 億美元，遠高於輝達截至今年 4 月止季度約 820 億美元的營收。

不過，這僅代表供應鏈具備的最大生產能力，實際出貨仍將視客戶採購需求、資料中心建置進度及安裝速度而定。